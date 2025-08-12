滅蟑變燒屋！殺蟲劑配打火機「火力全開」 男困陽台驚險求救

消防人員展開灌救，幸未造成傷亡。（民眾提供）

2025/08/12 15:41

〔記者許國楨／台中報導〕「滅蟑」變「滅屋」！台中市北屯區今（12）日中發生一起離譜火警，58歲蔡姓男子為驅趕及消滅家中蟑螂與蚊蟲，竟拿殺蟲劑配合打火機，想用火焰噴射的方式「一勞永逸」，沒想到高揮發性的殺蟲劑氣體遇火瞬間引燃，火光瞬間波及臥室雜物，差點燒光整棟透天厝，甚至危及鄰宅。

今天近中午，北屯區旅順路上一棟3層樓透天民宅突竄火煙，當時受困2樓陽台的蔡男滿臉驚恐揮手求救，消防局獲報，立即出動北屯分隊等多個單位，派遣12輛消防車與30名消防人員大陣仗馳援，由副大隊長沈建民擔任指揮。

警消到場時，2樓窗戶已不斷冒出黑煙與火舌，由於室內濃煙滾滾，消防員先進行排煙作業，再沿室內梯協助蔡男脫困，所幸並無明顯傷勢，經初步勘查，火源位於2樓前側蔡男住的臥室，燒毀約9平方公尺雜物，但現場畫面觸目驚心。

鄰居直呼，若火勢再延燒幾分鐘，不只蔡男的家保不住，隔壁連棟幾戶恐怕也難逃一劫，經查，蔡男與母親、胞兄同住，精神狀況不佳，過去曾有就醫紀錄，案發時母兄都外出，因臥室堆滿雜物，滋生蚊蟲及蟑螂，才異想天開想以此方式驅趕消滅，但行為涉及公共危險罪，警方已將他帶回派出所製作筆錄，並在詢後移送台中地檢署偵辦。

消防局派遣十多輛消防車趕往馳援。（民眾提供）

