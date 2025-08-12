澎湖連抓3越南移工持假證件搭船 動機不明疑幕後有集團掌控

逃逸移工持假證件登船，在嘉義布袋港就被盯上。（民眾提供）

2025/08/12 15:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今年一連查獲3起逃逸越南移工，企圖持假證件搭船闖關，幕後動機令人不解？昨（11）日又傳出1名逃逸移工，趁著楊柳颱風來襲前夕，持假證件搭雲豹輪，從嘉義布袋偷渡來澎湖，所幸嘉義布袋港安檢人員機警，聯繫澎湖港警人員在馬公港下船處成功攔截，將2名移工的其中1名帶回偵訊。

據了解，昨日查獲2名越籍移工，其中1人確認是持假證件逃逸至澎湖，該名移工先前欲搭乘聯營船班偷渡澎湖，卻因為重覆購票遭船公司察覺有異而作罷，這次改搭雲豹輪偷渡來澎湖，卻沒想到仍被岸巡弟兄盯上，事跡敗露，甫抵達馬公港就被查獲。這也是今年內第3起越籍移工持假證件，企圖搭船出入澎湖的案例，接二連三被查獲，讓外界懷疑幕後是否有集團在操作？同時動機何在？

請繼續往下閱讀...

今年4月24日，布袋至馬公藍色公路，查獲2名越籍移工持假證件進入澎湖，當初就傳出有漏網之魚，昨（11）日查獲就是其中1人。而6日在澎湖輪執行登船安檢，發現4名移工形跡可疑，進入安檢區核對為假證件，通報專勤隊查察，確認是3名逃逸移工、1名逾期居留。

雖然台灣開放越南移工，但澎湖仍以印尼移工為主，大都從事漁撈、看護等，但越南配偶卻不少，越南逃逸移工可能誤以為台灣國內船班航線管制較為鬆散，才會選擇冒名搭船穿梭，其動機及幕後接頭人待進一步調查。

澎湖再度查獲逃逸移工，持假證件搭乘雲豹輪企圖闖關入境澎湖。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法