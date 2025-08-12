楊柳颱風逼近 消防局︰北市將有與強陣風及間歇降雨籲嚴加防範

北市消防局進行防颱整備。（記者姚岳宏翻攝）

2025/08/12 15:07

〔記者姚岳宏／台北報導〕 今年第11號中颱楊柳往西轉西北西朝台灣接近，中央氣象署預計下午2時發布陸上颱風警報，暴風圈接觸台北市機會較低，但12日晚至13日受颱風外圍環流影響，台北市仍有間歇性降雨發生，平地可能出現8至9級陣風，山區最大會有10至11 級陣風。消防局呼籲民眾嚴加防範，進行各項防颱整備及應變，風雨顯著期間避免外出、至山區或沿海從事旅遊活動，以防止危險。

消防局指出，市民若欲了解並取得最新即時氣象資訊、淹水潛勢及避難收容等資訊，可至台北市防災資訊網（eoc.gov.taipei）進行查詢，或使用智慧型手機下載安裝「台北市行動防災App」，另加入台北市政府Line官方帳號可得知停班停課訊息、水情訊息服務、水閘門啟閉、紅黃線停車等訊息推播服務。

為因應颱風來襲，最重要的是民眾的主動配合，消防局特別呼籲民眾應注意居家環境並做好下列各項防範措施：

─在颱風期間需要緊急援助時可利用「1999」、「119」或「110」電話報案。

─颱風期間如無必要儘量不要外出；停電期間避免使用火燭，如確有需要，應有充分防範措施以免發生火災。

─居住處所位於低窪地區、山坡地帶或是於河川地作業的民眾，應預防豪雨山崩、土石流，同時及早避難；若收到市府疏散撤離通知時，應迅速配合市府人員進行疏散作業。

─家中應事先準備妥收音機、手電筒、急救箱、飲用水、食物及生活必需品，並準備個人緊急避難包放在家中或工作場所隨手可取得的地方。

─家中所有的門窗均應檢視並維修，盆景應移至室內，花木事先用支架保護，其他物品則應加強牢固，以免被風吹落，變成傷人利器。

─工地圍籬、鷹架、看板及廣告招牌應檢查，取下或釘牢，以免被強風吹落，造成危害。

