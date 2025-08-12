為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃消聯合企業演練火災搶救 出動救災資訊平台車、空拍機

    桃市府消防局第一大隊12日與翊聖企業股份有限公司，合作舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。（大林分隊提供）

    桃市府消防局第一大隊12日與翊聖企業股份有限公司，合作舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。（大林分隊提供）

    2025/08/12 15:17

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府消防局第一大隊今（12）日與翊聖企業股份有限公司，合作舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練，現場出動桃園市唯一1輛救災資訊平台車，車輛後方平台使用上掀式鷗翼開啟，內部有3台大型螢幕，可觀看現場圖資、360度環場，再結合消防局相關作戰使用APP，讓大隊救災幕僚掌握各項救災資訊。

    演練模擬翊聖企業B棟1樓突發火災，公司立即啟動自衛消防編組，第一時間操作滅火設備、疏散人員並通報消防隊，疏散過程有1名員工倒下失去意識，另有2人一度失聯，消防隊員抵達現場後，快速取得資訊評估狀況、分組展開搜救，1組人員以架梯方式進入2樓救援，另1組人員則深入濃煙區尋找受困人員，演練中動用雲梯車進行射水防護、空拍機高空監控，以及派出消防機器人進入火場核心，執行高溫區火勢控制任務。

    大林分隊長李安邦表示，此次演練不只考驗救災流程，也進一步落實消防法中的資訊權，規範公司平時要備妥現場平面圖、危險物品位置、工廠搶救風險等資訊，萬一發生火警，能在第一時間提供消防單位，除了提高搶救效率，也保障消防人員安全。

    桃市府消防局第一大隊12日與翊聖企業股份有限公司，合作舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。（大林分隊提供）

    桃市府消防局第一大隊12日與翊聖企業股份有限公司，合作舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。（大林分隊提供）

    桃市府消防局第一大隊12日與翊聖企業股份有限公司，合作舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。（大林分隊提供）

    桃市府消防局第一大隊12日與翊聖企業股份有限公司，合作舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。（大林分隊提供）

    桃市府消防局第一大隊12日與翊聖企業股份有限公司，合作舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。（大林分隊提供）

    桃市府消防局第一大隊12日與翊聖企業股份有限公司，合作舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。（大林分隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播