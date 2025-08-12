桃消聯合企業演練火災搶救 出動救災資訊平台車、空拍機

桃市府消防局第一大隊12日與翊聖企業股份有限公司，合作舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。（大林分隊提供）

2025/08/12 15:17

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府消防局第一大隊今（12）日與翊聖企業股份有限公司，合作舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練，現場出動桃園市唯一1輛救災資訊平台車，車輛後方平台使用上掀式鷗翼開啟，內部有3台大型螢幕，可觀看現場圖資、360度環場，再結合消防局相關作戰使用APP，讓大隊救災幕僚掌握各項救災資訊。

演練模擬翊聖企業B棟1樓突發火災，公司立即啟動自衛消防編組，第一時間操作滅火設備、疏散人員並通報消防隊，疏散過程有1名員工倒下失去意識，另有2人一度失聯，消防隊員抵達現場後，快速取得資訊評估狀況、分組展開搜救，1組人員以架梯方式進入2樓救援，另1組人員則深入濃煙區尋找受困人員，演練中動用雲梯車進行射水防護、空拍機高空監控，以及派出消防機器人進入火場核心，執行高溫區火勢控制任務。

請繼續往下閱讀...

大林分隊長李安邦表示，此次演練不只考驗救災流程，也進一步落實消防法中的資訊權，規範公司平時要備妥現場平面圖、危險物品位置、工廠搶救風險等資訊，萬一發生火警，能在第一時間提供消防單位，除了提高搶救效率，也保障消防人員安全。

桃市府消防局第一大隊12日與翊聖企業股份有限公司，合作舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。（大林分隊提供）

桃市府消防局第一大隊12日與翊聖企業股份有限公司，合作舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。（大林分隊提供）

桃市府消防局第一大隊12日與翊聖企業股份有限公司，合作舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練。（大林分隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法