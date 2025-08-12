全國首創 苗警跨局處公私協力查找潛在詐騙被害人給予關懷

苗栗縣警察局結合苗栗縣政府心理健康中心及社團法人苗栗縣生命線協會，建立跨局處、公私協力合作機制推動「潛在被害人查找計畫」，縣長鍾東錦（中排右5）警方加強主動查找、及早介入，公私協力接住每一位受害者，讓受害民眾不再孤單。（記者張勳騰攝）

2025/08/12 14:49

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警察局結合苗栗縣政府心理健康中心及社團法人苗栗縣生命線協會，建立跨局處、公私協力合作機制推動「潛在被害人查找計畫」，至今年7月已執行380件，已成功勸阻181人報案即時止損，攔阻金額2327萬元；苗栗縣長鍾東錦今（12）日表示，盼警方加強主動查找、及早介入，公私協力接住每一位受害者，讓受害民眾知道他們並不是獨自面對。苗栗縣警局亦指出，此計畫為全國首創。

苗栗縣警局表示，詐騙手法日益翻新，許多民眾在未察覺的情況下落入詐騙集團設下的陷阱，等到發現時已損失鉅額。為防止更多人受害，警察局除受理報案外，亦主動查找潛在被害人，今年更結合苗縣府心理健康中心及社團法人苗栗縣生命線協會，建立跨局處、公私協力合作機制執行「潛在被害人查找計畫」。

苗栗縣警局指出，今年1至7月執行該計畫共380件，已成功勸阻181人報案即時止損，攔阻金額2327萬餘元，報案率達47.63％，但仍有超過5成之民眾不認為遭詐騙或不願向警察報案。為此，苗縣心理健康中心與生命線協會在與民眾接洽、諮商過程中，運用專業敏感度及防詐知識，協助辨識潛在詐騙受害者，及時提供情緒支持與關懷，讓民眾願意敞開心胸接受協助或報案。

社團法人國際生命線台灣總會輔導總會長陳宗聖強調，社會觀念須與時俱進，現今打詐手法複雜，組織嚴密，任何人都可能成為受害者，必須破除「受騙是笨，求助是羞」的錯誤印象，應加入心理衛生、社會救助、法律支援等面向的介入，「防詐，也要防傷」，更是當今政策必須補上的盲點。

社團法人國際生命線台灣總會輔導總會長陳宗聖（中）強調，社會觀念須與時俱進，現今打詐手法複雜，組織嚴密，任何人都可能成為受害者，必須破除「受騙是笨，求助是羞」的錯誤印象。（記者張勳騰攝）

