前中共海軍艇長阮芳勇偷渡來台 再次自清「非中共派來」

2025/08/12 14:30

〔記者王冠仁／台北報導〕60歲中國前海軍艇長阮芳勇，去年駕駛快艇從中國偷渡至淡水渡船頭被逮並判刑8個月，他收押期抵滿刑期，在移民署收容期限也滿，依法得以暫時離開收容所。他先前接受網路媒體訪問，談論偷渡事蹟，昨晚又有最新一支訪問影片曝光，他大談自己「反共」，澄清自己並非中共派來台灣。

主持人在訪問中提到，阮去年駕駛快艇來台，台灣各界都質疑他是不是被「派」過來？也有人質疑，他是在「測試」台灣海防能力、應對、國防部局等。

阮芳勇表示，他當時被海巡署人員帶走，進入司法程序，當下他對外界反應並不清楚。他在面對偵訊時察覺，司法人員懷疑他是受中共指派，來台灣執行灰色作戰、襲擾、岸防應處能力的測試。

阮說，他是思想犯、長期反共，「不可能成為他們的幫兇」。如果接受中共派遣，肯定會留下痕跡，台灣在偵訊期間一定會發現，他也會受到很重的國安罪名審判。他已經60歲了，媒體稱他「60歲大爺」，他肯定不會為中共幹這個事。

至於台灣認為他是受中共派遣來執行任務，他事先沒有預料到台灣會這麼認為。他過去有30幾年在部隊服役的經驗，以他的經驗判斷，中共不會用這種方式來「測驗」；就算要選，也不可能會選他這個60多歲的人。

阮還說，後續他也理解台灣的謹慎跟防備，畢竟中共多年都是文攻武嚇，吞併台灣的野心從來沒有放棄，所以他很配合台灣後續的司法流程，都詳細供述。

去年5月8日，他在深圳羅湖口岸被邊防公安查處，他手機內有很多反共內容，他馬上被控制人身自由，手機證件都被查扣，原本手機沒辦法繼續使用。他被查處以後，後續48小時完全失去人身自由，後續也被監視、限制居住地方。

為躲避中共監控、監聽，他前來台灣前新辦另支手機，這支手機可以查出他相關的路線與行蹤，他在台灣接受司法調查時，交出這支手機，他所供述的行蹤，與手機紀錄相符。

阮表示，台灣司法機關還針對他船上物品檢測，包含飲用水瓶口，查驗有無其他人DNA，來推敲當時船上有無他人，這些他事先都沒料到，最終查出船上相關物品DNA都只有他一人。他還先後接受調查局、移民署兩次測謊，經過2個多月調查，最終排除他來台是有國安方面動機，最後才依非法入境的罪名將他起訴。

根據判決，阮去年6月8日在中國福建省寧德市三都港購買快艇，晚間10時偷渡來台，9日上午與停靠在淡水老街碼頭的交通船發生擦撞，他被判刑8個月定讞。他被捕後即被羈押，定讞後執行扣抵押期後殘刑，今年2月14日服刑期滿，由移民署收容，收容期限在今年7月4日屆滿，移民署作成「收容替代處分」讓他暫時離開看守所。

