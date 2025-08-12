竹縣查獲賣狗肉！越南移工竹北公園交貨16公斤 來源是雲林

新竹縣流浪動物珍愛協會遂佯裝買家，與非法集團約在新竹縣竹北市文化公園交貨，1名越南籍男子開車送來血淋淋肢解好的16公斤狗肉，當場被竹縣動保所人贓俱獲。（新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

2025/08/12 14:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台中市今年4月驚爆非法集團屠殺毛小孩後上網販售，甚至連石虎肉也有賣，引發社會譁然！幕後長期追蹤此惡行的新竹縣流浪動物珍愛協會，近期發現該集團有死灰復燃的現象，遂佯裝買家，上月初會同新竹縣動物保護防疫所，約在新竹縣竹北市文化公園交貨，1名越南籍男子開車送來血淋淋肢解好的16公斤狗肉，當場人贓俱獲。

動保團體長期監控追查非法集團收受繁殖場退役的毛小孩後宰殺，以及在中南部地區捕殺流浪貓狗。今年4月，有台中市議員驚爆接獲檢舉，非法集團在網站上以「寵物補給品」等名義，販賣肢解好的狗肉，甚至連石虎肉也有賣。消息曝光後，宰殺事件暫時沈寂，沒想到風頭過後竟然又捲土重來。動保團體及愛狗人士聞風，都痛批不肖分子實在可惡。

請繼續往下閱讀...

新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富表示，協會發現非法集團又復出，佯裝買家透過管道聯繫後，以1公斤700元的狗肉，約定7月4日在竹北市文化公園現場交易。當天上午11點許，越南籍馮姓男子獨自駕駛1輛藍色小貨車到場，出示數袋塑膠袋分裝好，總共16公斤已肢解好的狗肉，當下被附近埋伏的竹縣動保所人員查獲。

經查，該批狗肉來自雲林縣。而非法交易狗肉事件也從新竹縣一路往中南部發現。竹縣動保所將依違反動保法相關規定處置，並持續擴大追查。

身兼流浪動物珍愛協會常務理事的新竹縣議員朱健銘強調，對於非法集團的惡行一定要嚴加查辦，才能杜絕虐殺動物的殘忍行徑。

越南籍男子帶來數袋分裝好，總共16公斤已肢解好的狗肉。（新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

新竹縣流浪動物珍愛協會遂佯裝買家，與非法集團約在新竹縣竹北市文化公園交貨，1名越南籍男子開車送來血淋淋肢解好的16公斤狗肉，當場被竹縣動保所人贓俱獲。（新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

非法集團越南籍男子（左2）當場被竹縣動保所人贓俱獲。（新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法