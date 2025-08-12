為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    竹縣查獲賣狗肉！越南移工竹北公園交貨16公斤 來源是雲林

    新竹縣流浪動物珍愛協會遂佯裝買家，與非法集團約在新竹縣竹北市文化公園交貨，1名越南籍男子開車送來血淋淋肢解好的16公斤狗肉，當場被竹縣動保所人贓俱獲。（新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

    新竹縣流浪動物珍愛協會遂佯裝買家，與非法集團約在新竹縣竹北市文化公園交貨，1名越南籍男子開車送來血淋淋肢解好的16公斤狗肉，當場被竹縣動保所人贓俱獲。（新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

    2025/08/12 14:27

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕台中市今年4月驚爆非法集團屠殺毛小孩後上網販售，甚至連石虎肉也有賣，引發社會譁然！幕後長期追蹤此惡行的新竹縣流浪動物珍愛協會，近期發現該集團有死灰復燃的現象，遂佯裝買家，上月初會同新竹縣動物保護防疫所，約在新竹縣竹北市文化公園交貨，1名越南籍男子開車送來血淋淋肢解好的16公斤狗肉，當場人贓俱獲。

    動保團體長期監控追查非法集團收受繁殖場退役的毛小孩後宰殺，以及在中南部地區捕殺流浪貓狗。今年4月，有台中市議員驚爆接獲檢舉，非法集團在網站上以「寵物補給品」等名義，販賣肢解好的狗肉，甚至連石虎肉也有賣。消息曝光後，宰殺事件暫時沈寂，沒想到風頭過後竟然又捲土重來。動保團體及愛狗人士聞風，都痛批不肖分子實在可惡。

    新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富表示，協會發現非法集團又復出，佯裝買家透過管道聯繫後，以1公斤700元的狗肉，約定7月4日在竹北市文化公園現場交易。當天上午11點許，越南籍馮姓男子獨自駕駛1輛藍色小貨車到場，出示數袋塑膠袋分裝好，總共16公斤已肢解好的狗肉，當下被附近埋伏的竹縣動保所人員查獲。

    經查，該批狗肉來自雲林縣。而非法交易狗肉事件也從新竹縣一路往中南部發現。竹縣動保所將依違反動保法相關規定處置，並持續擴大追查。

    身兼流浪動物珍愛協會常務理事的新竹縣議員朱健銘強調，對於非法集團的惡行一定要嚴加查辦，才能杜絕虐殺動物的殘忍行徑。

    越南籍男子帶來數袋分裝好，總共16公斤已肢解好的狗肉。（新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

    越南籍男子帶來數袋分裝好，總共16公斤已肢解好的狗肉。（新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

    新竹縣流浪動物珍愛協會遂佯裝買家，與非法集團約在新竹縣竹北市文化公園交貨，1名越南籍男子開車送來血淋淋肢解好的16公斤狗肉，當場被竹縣動保所人贓俱獲。（新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

    新竹縣流浪動物珍愛協會遂佯裝買家，與非法集團約在新竹縣竹北市文化公園交貨，1名越南籍男子開車送來血淋淋肢解好的16公斤狗肉，當場被竹縣動保所人贓俱獲。（新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

    非法集團越南籍男子（左2）當場被竹縣動保所人贓俱獲。（新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

    非法集團越南籍男子（左2）當場被竹縣動保所人贓俱獲。（新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播