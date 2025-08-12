號誌同時罷工！台中西屯3路口陷混亂 人肉紅綠燈上場解危

西屯路與大弘街口等3處號誌突然同步失靈。（民眾提供）

2025/08/12 13:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中西屯區今（12）日上午突發號誌故障事件，多個主要路口燈號全暗，造成車流一度陷入混亂，由於正值接近中午車潮時段，機車、轎車與大貨車互相搶道，現場喇叭聲此起彼落，場面頗為驚險，員警則化身「人肉紅綠燈」揮汗指揮，約50分鐘後號誌修復，交通恢復順暢。

台中市第六分局何安所今天上午11時24分接獲報案，西屯區漢口路與甘肅路口、西屯路與大弘五街口，以及西屯路與大弘街口等3處號誌同時失靈，員警分頭趕抵發現，大弘街口的號誌控制箱不斷冒煙並伴隨異響，研判是變電箱過熱短路釀禍。

由於號誌全滅，部分駕駛誤判路權、加速搶行，導致車流瞬間打結，警方立即與消防1車3人到場檢視，並通報台電緊急派員搶修，同時間員警也分工在各路口揮動指揮棒進行人工引導，冒著烈日汗流浹背，努力防止車流回堵與事故發生。

11時50分，台電人員趕抵現場進行維修，警方持續協助導引，讓車流逐步恢復順暢，經搶修至中午12時15分，各路口號誌終於全面恢復運作，混亂狀況宣告解除；第六分局呼籲，遇到號誌故障或交通異常時，駕駛人務必減速慢行，依現場員警或導引人員指揮通行，避免意外發生，確保行車安全。

路口交通瞬間陷入混亂。（民眾提供）

台電人員趕往搶修。（民眾提供）

員警烈日下揮汗指揮交通。（民眾提供）

