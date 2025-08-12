為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    混凝土車空車被要求過磅質疑找麻煩 霧峰警：絕無針對性

    台中林姓男子本月8月駕駛混凝土預拌車行經大里遭警方攔查，過磅後證實是空車，質疑員警針對性找麻煩。（記者陳建志翻攝）

    2025/08/12 13:25

    〔記者陳建志／台中報導〕台中林姓司機（56歲）本月8日駕駛混凝土預拌車行經大里區環中東路，因行駛在快車道車速緩慢，造成後方回堵，員警攔停盤查，林男消極不回答，指責員警針對性取締，員警要求前往過磅站過磅，證實是空車，林男不滿在過磅站指責員警6月已經開2張罰單，現在明明告知是空車還找麻煩；霧峰分局則澄清，該路段今年至今已取締151件大型車輛超載違規，並非針對性。

    臉書社團「社會事新聞影音」有民眾上傳影片，影片中混凝土預拌車司機在地磅站過磅後證實是空車，不滿指責女警「你耗我的時間，還有我的油，你要賠償我的損失嗎？」、「我跟你說是空車你不信，我6月初1張（罰單），6月底又開一張，我們辛苦錢」，並質疑交通部定的法規有問題，女警則告知自己是依法執勤。

    霧峰分局今天表示，本月8日下午2點左右，員警在大里區環中東路、德芳南路口執行巡邏勤務，發現林姓司機（56歲）駕駛混凝土預拌車慢速行駛於快車道（時速約40公里），造成後方車輛回堵，故攔停該車，但林男消極不回答，且因情緒激動，指責警方針對性取締，員警依道路交通管理處罰條例第29條相關規定請該車前往過磅站過磅，確認無超載等違規，並無開單舉發，整個過程依法執勤並無不當。

    霧峰分局表示，上述路段今年已取締151件大型貨車（含砂石車）超載及1件滲漏飛散違規，呼籲大型貨車（含砂石車）業者及駕駛，應遵守相關承載規定並保持良好的駕駛行為，確實遵守交通規則，行車時禁止有超速及超載等違規行為，以避免發生事故。

