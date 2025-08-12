為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    美濃盜採砂石開罰沒在怕 綠營民代：應追究地主、承租人

    高市議員黃彥毓建議盜採砂石違法行為應追究至地主、承租人等。（黃彥毓提供）

    高市議員黃彥毓建議盜採砂石違法行為應追究至地主、承租人等。（黃彥毓提供）

    2025/08/12 13:17

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市美濃區吉洋里發生大規模非法砂石盜採，農地遭掏空深達20公尺；民進黨高市議員黃彥毓痛批市府雖依法開罰300萬元並移送法辦，但並無實質嚇阻力，建議違法行為追究至地主、承租人、建立連坐制度。

    黃彥毓指出，這類案件早非個案，根據市議會過去調查，高雄長年位居全台盜濫採熱區，荖濃溪、美濃與旗山等砂質地帶更是重災區。

    儘管市府已全面暫停陸砂開發，並由工務、水利、農業等局處分權管理，但整體制度架構未能有效回應非法採石模式的轉變，導致成效有限。

    他批評本案雖祭出300萬元裁罰，卻可能最終僅留紙上數字，市府長期依賴土石採取法開單處分，對於具規模的非法業者幾無實質威嚇；而在執行端，仍仰賴巡邏箱與稽查人力進行現場管理，對夜間施工或機具車隊跨區調動，形同「看得到、攔不到」。

    黃彥毓指出，今年上半年議會質詢中，他就曾提醒市府對非法採石治理模式過於被動，建議應超前部署、啟動跨域整合，盤點全市高風險區域，導入即時科技監測與AI異常預警系統，同時強化與中央協商，在特定區域試辦非法採石治理計畫，補上現行法規無刑罰、無強制力的制度缺口。

    此外，應明確擴大共犯認定責任，將違法行為追究至地主、承租人、機具與車隊，建立連坐制度，才能有效瓦解整體鏈結，呼籲市府盡速檢討整體治理架構，拿出決心與策略。

