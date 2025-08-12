為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    6月大男嬰遭施暴釀腦傷 惡保母二審判2年10月

    保母葉寶瑛因自身情緒控管不佳，竟對6月大男嬰用力搖晃等施暴，造成腦傷，高院考量她和家屬達成和解、賠償，今判刑2年10月。（記者楊國文攝）

    2025/08/12 12:59

    〔記者楊國文／台北報導〕保母葉寶瑛受託照護6月大的男嬰，卻因自身情緒控管不佳，在3日內對男嬰用力搖晃、撞擊等施暴，造成其顱內出血、眼底出血還癲癇發作，一審依成年人故意對兒童犯傷害未遂罪判刑3年6月；上訴後，高等法院傳喚醫師作證，證稱已造成男嬰腦傷，但考量葉女與家屬達成和解、賠償，對方表示願意原諒，且她於犯後坦認大部分犯行及認錯，依故意對兒童犯傷害致重傷罪判刑2年10月，可上訴。

    判決指出，葉女是領有合格執照的保母，受男嬰父親姚男所託，從今年2月19日在她住處照顧6月大的男嬰。

    葉女因自身情緒控管不佳，基於傷害男嬰犯意，連續以用力搖晃、外力撞擊、拉扯等施暴方式，造成其顱內出血、眼底出血、癲癇發作等傷害。

    姚男2月21日傍晚接男嬰返家發現異常，緊急送往醫院急診，經檢查發現男嬰有創傷性硬腦膜下出血、雙側視網膜出血、癲癇、外斜視等情況。經就醫及檢查，男嬰有腦室擴大、腦萎縮、白質軟化現象，需長期復健治療，影響其正常發育。

    新北地院審理後，依成年人故意對兒童犯傷害未遂罪判刑3年6月。檢察官、葉女均不服判決，上訴高等法院。

    高等法院依據醫師證詞，認定葉女對男嬰施暴所為，造成其腦傷，已妨害正常發育及身心未來發展，已達刑法所指重傷害程度。

    高院考量葉女已與男嬰父親等家屬達成協議賠償，對方表示願意原諒，且審酌她於犯後坦認大部分犯行，一再向對方認錯，及葉女有持續性憂鬱症及恐音症，情緒控管不佳而犯案，依刑法第59條減輕其刑，改依故意對兒童犯傷害致重傷罪判刑2年10月。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

