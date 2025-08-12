涉貪開庭謝宜容走「公務通道」離開 新北地院：已收回幫忙者門禁卡

新北地院介入調查發現，是律師休息室人員協助謝離開，今日發出聲明指出，已收回該門禁卡。（記者吳昇儒攝）

2025/08/12 12:54

〔記者吳昇儒／新北報導〕勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，涉圖利北分署對外視覺設計及辦公室整修工程的得標廠商42萬餘元，還侵占三節禮盒。新北地檢署今年4月依貪污治罪條例等罪嫌，將其起訴後，新北地院昨開庭後，謝宜容竟走公務通道離開現場。新北地院介入調查發現，是律師休息室人員協助謝離開，今日發出聲明指出，已收回該門禁卡。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，去年因下屬在辦公室離世，引發爭議，雖事後認為下屬離世原因與謝在法律上無直接因果關係，予以不起訴處分；卻查出謝女涉貪，該案今年4月被新北地檢署起訴後，由新北地院審理中。

請繼續往下閱讀...

法院昨日開庭後，謝宜容卻從公務門離開，遭質疑「有特權」；新北地院調查後發現，謝與其律師團先進入律師休息室後，再由台北律師公會所僱用派駐於休息室內的人員，利用門禁卡協助，從法院二樓通道通過管制門，進入院方行政院區內部後，再從行政大樓一樓離開。

新北地方法院指出，若當事人及證人認為有安全顧慮時，可以向承辦法官申請從適當途徑入、離院；由承辦法官個案審酌許可，於必要時並得由社工陪同或法警戒護及協助自適當途徑入、離院。

但謝姓被告與律師卻利用台北律師公會所僱用派駐在律師休息室人員所持有的門禁卡，違規進入院內門禁管制區域，讓外界質疑謝姓被告有高人指點、享有特權等疑慮。

新北地方法院今日發出聲明嚴正譴責該不當行為，並表示已經回收該張公務門禁卡。並期台北律師公會日後強化內部管理與教育，杜絕類似情事再次發生。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法