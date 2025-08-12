假檢警詐團勾結！德誼數位女主管助盜刷iPhone轉賣 22人損失逾2千萬

專案小組發動搜索拘捕行動，逮捕嫌姓主嫌（左一）等人。（記者余瑞仁翻攝）

2025/08/12 13:22

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署指揮警方破獲一樁假檢警盜刷洗錢案，追出詐騙集團為規避查緝，發展出新型態詐欺手法，先以詐術取得被害人信用卡、金融卡、網銀帳密等資訊，再誘騙被害人將資產變現後匯入信用卡繳款帳戶，提高信用卡額度，再誘騙被害人將信用卡綁定詐團成員行動裝置以「Apple Pay」行動支付，勾結知名3C賣場德誼數位路姓女主管安排旗下門市配合盜刷，再透過特定通訊行銷贓，已知有22人受害，財損逾2000萬元。

桃園地檢署指揮刑事警察局電信偵查大隊、桃園市平鎮警分局、新竹市第二警分局偵辦此案，今（12）日偵結，將涉案具幫派背景連姓主嫌、連鎖通訊行陳姓老闆、洪姓金主、3C賣場路姓女主管等22人依組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、刑法加重詐欺取財、洗錢防制法等罪嫌起訴，其中連姓主嫌、陳姓老闆等6人先前已由檢察官向桃園地院聲押獲准，將移由法院審理並建請持續羈押。

檢警於2月間接獲報案，被害人稱遭詐團以假檢警聯繫誆稱涉及洗錢，需將金融資訊全部提供給檢警查證，詐團隨即要求被害人變賣可動用資產將錢匯入信用卡繳款帳戶以提高刷卡額度至300餘萬元不等，再將被害人信用卡綁定至車手所持用行動裝置，以「Apple Pay」至知名連鎖3C經銷賣場德誼數位商旗下北區多個門市購買大量iPhone高價手機等，致使多名被害人一日內損失達數十萬至300餘萬元；其中，德誼數位路姓女主管為達業績並謀取獎金，涉嫌擔任假檢警詐團內應，指示所屬門市店長，等於知情該交易行為顯為盜刷，仍配合放行結帳出貨。

專案小組並追出，詐團連姓主嫌於旗下成員盜刷取得高價iPhone等商品後，將贓物交付另一組共犯交給新竹地區連鎖通訊行陳姓老闆配合其通路銷贓，藉此隱匿不法所得。

全案由桃園地檢署檢察官黃世維指揮刑事局、桃園、新竹警方偵辦，5、6月間發動數波搜索拘捕行動，拘捕、傳喚連姓主嫌、陳姓老闆、洪姓金主及3C賣場路姓女主管等22人到案，今天偵結起訴。

檢警查扣詐團主嫌使用的瑪莎拉蒂轎車。（記者余瑞仁翻攝）

專案小組搜索查扣相關證物。（記者余瑞仁翻攝）

