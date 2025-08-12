台中女奧客砸紅酒割傷店員 又有超商傳「警匪槍戰」登熱搜......警還原真相

小黃司機在超商內抽菸，店員上前勸阻卻發生口角。（擷自「社會事新聞影音」）

2025/08/12 12:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區近日才發生女奧客不滿購物要求裝袋未果，竟怒砸紅酒瓶割傷店員事件，未料北屯區今（12）日凌晨又有超商衝突登上社群熱搜，這回主角是一名小黃運將，卻被網友誤傳成「警匪槍戰現場」，警方則火速澄清表示，因該名運將在店內抽菸與制止店員口角，將依《菸害防制法》函送相關單位裁罰。

今天凌晨0時40分許，43歲劉姓計程車司機駛至北屯區文心路某超商，進門後竟當場掏出香菸點燃，在室內吞雲吐霧，22歲王姓店員見狀，立刻上前勸阻，不料雙方因此爆發口角，氣氛一度緊張。劉男隨後自行離開，並未對店員有其他滋擾行為，但場面已驚動民眾報警。

有民眾將過程分享到社群平台，聲稱「樓下差點發生警匪槍戰，5、6個警察拿槍請計程車司機下車」，並附上多名警員在超商外盤查劉男的影片，引來網友留言「趕快離職，怕回頭找你算帳」，還有網友自行腦補，懷疑司機喝酒鬧事。

第五分局稍早表示，當時接獲報案後立即派員趕赴現場，針對劉男進行盤查，確認他除了身上有菸味，並無酒容或酒味，也無持械或危險行為，更沒有警方拔槍的情況，警方現場告誡後，讓劉男離開，並將其在超商內抽菸行為依《菸害防制法》函送相關單位裁罰。

警方表示，室內公共場所全面禁菸，呼籲民眾遵守規定，共同維護公共空間健康環境，至於網路流傳的「警匪槍戰」純屬誤傳，警方也特別澄清這起事件只有菸霧，沒有硝煙味。

警方盤查小黃駕駛確認只有菸味，將依事證函請相關單位裁罰。（擷自「社會事新聞影音」）

