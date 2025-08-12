新莊男嬰顱內出血 暫查無虐童跡證

保母情緒近乎崩潰。（記者徐聖倫攝）

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊傳男嬰顱內出血，昨上午10時許，1名保母帶著8月大男嬰到輔大醫院急診，經查竟是顱內出血，緊急送往加護病房急救。而經查孩子沒有外傷，初判為後腦受到撞擊，傳訊保母、雙親，以及查閱各項跡證，均無法看出虐童跡象，現將保母依傷害罪移新北送地檢，複訊後5萬元交保。

警方表示，保母編列在冊、合法合規，過去並沒有不良紀錄，男嬰是保母照顧的第4名孩童，在保母家時間最短。昨上午7時，男嬰如往常被父母送到保母家，3小時後男嬰開始抽搐，保母第一時間叫119，即刻將其送醫，同時通知男嬰父母。

輔大醫院診斷為顱內出血，轉往加護病房的同時通知新北市社會局，再由社會局轉知新莊警分局。警方調查發現，父母家中監視器沒有異狀，保母家裡沒有裝監視器，但保母也表示自己沒有對孩子做逾矩的事。

據醫院檢查，男嬰身上沒有外傷，造成顱內出血的原因有很多，坐著往後倒、抱的姿勢不正確等，都有可能釀傷，可以確定的是，一定是人為因素所致。男嬰父母對保母提出傷害告訴，警方於今凌晨0時將保母送往新北檢複訊，保母情緒近乎崩潰，直說自己盡本分沒有做壞事，訊後5萬元交保。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

