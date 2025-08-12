新湖警取締深夜飆車 今年已逮無照駕駛近2千件、車主最高可罰2萬4

新竹縣政府警察局新湖分局針對轄區重點路段，每週五、六、日深夜時段強勢掃蕩。（新湖警分局提供）

2025/08/12 12:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台1線、台31線及西濱公路，常見改裝車輛危險競速，擾人清夢！新竹縣政府警察局新湖分局針對轄區重點路段，每週五、六、日深夜時段強勢掃蕩，統計今年迄今，除移送公共危險罪1件、舉發遮蔽車牌65件、改裝車507件，無照駕駛更高達1981件，民眾報案量較前2年顯著下降。警方提醒未成年無照駕駛一旦被查獲，除將依法移置保管車輛，車主若放任未成年駕駛無照駕駛行為，最高可處2萬4000元罰鍰。

新湖警分局表示，暑假期間，為防制青少年深夜群聚，駕駛改裝車輛危險競速等，分局規劃防制危險駕車勤務強勢掃蕩，重點路段包括台1線、台31線高鐵橋下、軍功路軍營前、台61新豐休息站、以及台15線等。湖口派出所員警上月在湖口鄉台31線，發現部分汽、機車疑有集結活動，意圖從事競速競駛等違規、違法行為，員警立即攔阻盤查，發現車廂內共有2名乘客並載運2輛改裝機車。隨即依據道路交通管理處罰條例對超載行為依法製單。

新湖分局統計，受理110防制危險駕車報案數，2022年564件，2023年687件、2024年240件。而今年以來，每月受理報案件數明顯下降，如4月為8件，比較歷年同月，2023年109件、2024年24件。

新湖警分局長黃政龍再次呼籲，道路不是賽道，高噪音車更不是自由的象徵。新湖警將針對駕駛自小客貨車意圖載運改裝機車及乘客行為加強取締，如有超載或變更汽車設備等違規行為，將依法舉發。另對於未成年無照駕駛行為也絕不寬貸，一旦查獲，將依法移置保管車輛，車主若放任未成年駕駛無照駕駛行為，最高可處2萬4千元罰鍰。以公權力守護道路安全與民眾安寧。

湖口派出所員警在台31線攔查發現廂型車內載運2輛改裝機車，隨即依據道路交通管理處罰條例對超載行為依法製單。（新湖警分局提供）

