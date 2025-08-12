豐原五口命案租屋處清出大批舊家具電器 鄰不捨：這家人應很節儉

豐原五口命案，王家租屋處前騎樓堆滿廢棄物。（記者歐素美攝）

2025/08/12 12:08

〔記者歐素美／台中報導〕台中豐原王姓一家五口疑遭詐騙而命喪黃泉，豐原清潔隊派車協助清理王家租屋處的喪宅垃圾，暫時堆置在騎樓下的廢棄物，可見使用多年的家具及電器用品，透露出王家人生活的情景及節儉個性。

王家一家五口生前疑遇詐騙暴力討債，7月2日晚上被發現五人陳屍租屋處，全案才爆發，家屬並於上月22日舉行告別式。台中市社會局和豐原區公所則協助喪家，轉介豐原清潔隊自上週起連續多次派車到王家人租屋處協助清理租屋處垃圾，許多垃圾之前堆置在租屋處騎樓下，清潔隊員分多日清運。

請繼續往下閱讀...

鄰居今天表示，租屋處門口現在已空無一物，日前堆置的物品中，有許多老舊家具和電器，看似使用已久，這家人應該很節儉，不隨意丟棄物品，致家中物品眾多。

警方在王家告別式前傳喚團購主李女的朱姓丈夫與二名女兒，搜索李女的團購倉庫，依涉詐欺與洗錢等罪將朱男與次女移送台中地檢署，大女兒身體不適未移送；檢方複訊後認為朱男與其次女的涉案證據不充足，手機等證物需再鑑識，將二人改列證人後請回。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

