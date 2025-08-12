幫謝宜容走「公務通道」閃媒體 全律會道歉將懲處

謝宜容庭後及3名辯護律師在台北律師公會派駐一名行政同仁的協助下走「公務通道」，全國律師聯合會今聲明，指同仁未經充分思慮，行為屬其個人判斷，將依相關規定進行懲處。（資料照）

2025/08/12 11:44

〔記者劉詠韻／台北報導〕勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，因涉貪污罪遭起訴，昨於新北地方法院再度開庭，她庭後及3名辯護律師在台北律師公會派駐一名行政同仁的協助下走「公務通道」，讓4人經過受管制的法官辦公區，藉此躲開媒體，引發疑慮。全國律師聯合會今聲明，指同仁未經充分思慮，行為屬其個人判斷，除深表歉意也將依相關規定進行懲處。

謝宜容涉圖利北分署對外視覺設計，及其辦公室整修工程得標廠商習翌公司42萬餘元，並侵占12盒三節禮盒，新北地檢署今年4月依貪污治罪條例侵占公有財物等罪嫌起訴，昨進行辯論終結。

不過謝宜容昨天開完庭後，卻一度上演消失法，始終未見她從大門離開的身影。新北地院調查發現，台北律師公會派駐新北院法庭大樓3樓律師休息室的一名行政人員，以公發門禁卡替謝宜容及其律師團打開公務走道，讓4人經過受管制的法官辦公區，從行政大樓離開，以此避開媒體鏡頭。

全律會指出，本會派駐新北地方法院的會務同仁，因接獲會員以所承辦個案涉及人身安全顧慮為由請託，遂於會員開庭後協助其經由新北地方法院行政通道離開法院，該名同仁出於對會員安全關切，卻未慮及違反法院相關規定，實屬不當。

全律會續指，經初步調查，該會務同仁行為屬其個人判斷，未經充分思慮，亦未經申請法院許可，已啟動內部調查機制，並將依相關規定進行懲處。

全律會強調，一向重視司法機關規範與尊嚴，並致力於維護律師執業環境安全與秩序，對於此次事件引發社會關注深表歉意，並將持續強化內部管理與教育，以杜絕類似情事再次發生。

