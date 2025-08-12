為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    花蓮街友跌水溝死亡多日 警方排除外力介入

    花蓮有民眾在花蓮德興棒球旁水溝連日聞到濃濃的臭味，巡線查看發現一名男子倒臥在水溝中已經浮腫死亡多日。（警方提供）

    花蓮有民眾在花蓮德興棒球旁水溝連日聞到濃濃的臭味，巡線查看發現一名男子倒臥在水溝中已經浮腫死亡多日。（警方提供）

    2025/08/12 11:22

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮有民眾在花蓮德興棒球旁水溝連日聞到濃濃的臭味，巡線查看發現一名男子倒臥在水溝中已經浮腫，吉安警分局員警立即趕赴現場，發現該男子身上並無任何身分證明文件，遂通報相關單位到場協助，經警察局鑑識科人員採取指紋比對，迅速確認死者身分是63歲陳姓男子，檢察官相驗後已排除外力介入，懷疑陳男是不慎跌落水溝撞到頭部後身亡。

    吉安警分局指出，10日上午接獲民眾報案，在花蓮市介仁街與濟慈路口水溝內，發現一名男子倒臥其中，疑似已身亡多日，身體浮腫、發出異味，警方報請花蓮地檢署進行刑事相驗。檢察官會同法醫師與警方勘驗後，初步排除外力介入之可能性，現場亦無打鬥或其他可疑跡象。死者後續事宜已由家屬接手處理，並呼籲民眾如發現可疑情況，應立即通知警方，以利第一時間到場查處，確保社區治安與公共安全。

    據了解，死者是63歲陳姓男子，家屬住在桃園，陳男一人在花蓮成為街友，經常在花蓮國福、太昌一帶流浪，上月底想要竊取婦人機車上的水果遭婦人現場制止，本月初陳男又睡在太昌一帶的路邊被民眾報案路倒，警方關心後陳男就自行離去，10日清晨6點半被民眾發現陳屍在水溝中，衣著都跟之前在街上遊蕩一樣。

