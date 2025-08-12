為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    新朋友轉身變惡狼 女子酒吧廁所內慘遭性侵

    台北地檢署近日偵結，認定張男涉犯強制性交罪，依法將他起訴。（記者吳昇儒攝）

    台北地檢署近日偵結，認定張男涉犯強制性交罪，依法將他起訴。（記者吳昇儒攝）

    2025/08/12 11:33

    〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市一名張姓男子去年9月27日與小美（化名）約在中山區飲酒，得知小美與另名朋友小芽（化名）有約，便將她約到同一間酒吧內同樂。當日清晨6時許，小美發現張男與小芽在廁所聊天，便安心轉身離去。未料，張男一見小美離開，直接強抱小芽到廁所內性侵。台北地檢署近日偵結，認定張男涉犯強制性交罪，依法將他起訴。

    檢警調查，張男與被害女子本不相識，案發當天兩人的共同友人小美分別約兩人小聚，最後決定將被害女子約到中山區某酒吧內，一起聊天。因天色已亮，小美準備離開酒吧時，發現兩名友人開心的在廁所聊天，便轉身離去。

    張男見小美離開後，馬上變了一張嘴臉，強行將小芽抱進廁所內，還用背部頂住廁所門，強行掀開被害女子的裙子進行性侵，還要求對方口交。完事之後，張男才讓被害人離去。

    被害女子趕緊跑到附近的派出所報警，警方則前往酒吧調閱相關影像，釐清案發經過，認定案發當時兩人都有飲酒，依乘機性交罪，將張男函送法辦。

    檢察官調閱現場監視器畫面認為，被害女子離開酒吧時意識清醒，張男應涉犯強制性交罪，依法提起公訴。

