藍白送「東廠花束」酸司法追殺 北檢婉拒：轉贈公益或銷毀

民眾黨秘書長周榆修、國民黨立委王鴻薇、羅智強及徐巧芯，今赴台北地檢署送花。（記者劉詠韻攝）

2025/08/12 11:28

〔記者劉詠韻、吳昇儒／台北報導〕民眾黨秘書長周榆修、國民黨立委王鴻薇、羅智強及徐巧芯，今（12）日上午9時赴台北地檢署送上寫有「加油好嗎？勿淪東廠變笑話」、「洗心革面、改邪歸正」等字樣的花束，諷刺檢方於726大罷免對在野黨進行司法追殺，喊話要北檢「重新做人」。北檢回應，將依廉政規範婉拒收花，未攜回者將轉贈公益或銷毀。

羅智強送給檢察長王俊力「專辦在野黨，不辦執政黨」，喊話北檢莫當東廠，並自稱今天來北檢是「自首」。他控訴，前立委蔡適應三年前選市長的公車廣告迄今仍在路上跑，北檢7月31日發函台北客運，卻要求業者說明其不同意罷免廣告由誰出資；反觀大安罷團同樣將他製成公車廣告，王鴻薇的罷免廣告甚至有解放軍等圖樣，然而北檢卻選擇性辦案，僅以「有民眾檢舉」帶過。

徐巧芯送出帶有「洗心革面、改邪歸正」字眼的花束，表示司法如何追殺在野黨，藍白支持者包括中間選民皆看在眼裡，導致726罷免25案全部未通過。她提到，儘管柯文哲上週向藍委喊話，應贈北檢「惠我良多」的匾額，但她更想告訴北檢「重新做人」，並指羈押柯文哲將近12月，檢方舉出比特幣、冷錢包，卻未見任何證據，反倒利用媒體以及側翼網軍抹滅人格，使其無法發聲，相信已經有很多人看不下去。

周榆修手捧「彼獠閹黨，風行草偃；上有所好，下必甚焉」的鮮花，指今天這幾束花是用來「打醒北檢」，怒轟北檢對國民黨12個縣市黨部主委使用司法追殺，以唾面自乾的方式於726反惡罷中，做出巨大貢獻，並進一步喊話要北檢「繼續貢獻到823」；王鴻薇則送出「加油好嗎？勿淪東廠變笑話」的鮮花，直言全國各地檢察官辦案洩密已讓司法失去威信。

北檢回應，由政風室主任出面處理，就相關訴求依公務員廉政倫理規範進行廉政登錄，並婉拒贈花，若花束未攜回，後續將依公務員廉政倫理規範予以轉贈公益團體或逕予銷毀。

