新莊8個月大男嬰疑受虐顱內出血 保母今晨5萬元交保

檢察官訊問後，今晨諭令保母5萬元交保，而男童雙親也對保母提出傷害告訴。（記者吳昇儒攝）

2025/08/12 11:18

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市輔仁大學附設醫院昨日中午接到一名8個月大的男嬰求診，初步檢查發現有顱內出血症狀，緊急送往加護病房觀察。院方也依規定通報家防中心，轉請警方介入偵辦。偵辦員警昨日聯繫上保母及男嬰雙親，並報請新北地檢署指揮偵辦。檢察官訊問後，今晨諭令保母5萬元交保，而男童雙親也對保母提出傷害告訴。

據悉，該名保母昨日中午帶著男嬰前往輔大醫院急診室，經斷層掃描檢查後，確定患者顱內出血，即刻送進加護病房救治。警方獲報後，組成專案小組前往調查，並報請新北地檢署婦幼組指揮偵辦。

請繼續往下閱讀...

據指出，該名男嬰1個多月前才轉介給這一名50歲專職保母照顧，但案發當天保母發現男嬰不願喝奶，還有嘔吐情形，一度陷入昏迷，緊急請救護車將他送到醫院搶救。

經初步檢傷發現，男嬰有顱內出血情形，院方緊急通知社會局家防中心，並轉報新北市警察局婦幼隊，啟動調查。

昨晚19時許，警方以關係人身分將保母及男嬰雙親帶回詢問，並前往保母住處搜索，並未發現異狀。而男嬰雙親則在偵訊時表示，要對保母提出傷害告訴。

新北地檢署檢察官偵訊後，今日凌晨諭令保母5萬元交保，而男嬰受傷原因，則待檢警進一步調查釐清。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法