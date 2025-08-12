載11萬包私菸被罰600萬元卻拒繳 名下透天厝今查封

黃姓男子去年10月間私運136 箱私菸途中，被海巡單位查獲；由於他未供出幕後指使者，無法獲得減刑，連帶遭新北市政府裁處最高額600萬元。（記者林嘉東翻攝）

2025/08/12 11:10

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市貢寮區黃姓男子替私梟載運136箱私菸時，被海巡署偵防分署查獲；由於黃男未供出幕後藏鏡人，無法獲得減刑，被裁罰最重台幣600萬元罰鍰。法務部行政執行署宜蘭分署屢次催繳，黃男均置之不理，執行官今日近午前往查封黃名下透天厝，並於擇日進行法拍。

宜蘭分署指出，55歲黃姓男子去年10月間，駕駛友人的貨車在新北市瑞芳區水湳洞漁港接運136箱私菸（合計11萬包）時，被海巡署偵防分署查獲；黃男供稱綽號「大師」的唐姓男子叫他來接運貨物後，載至新北市五股交流道一家貨運公司路邊後，就會有人來接應，他並不知道所載的貨物竟是私菸；隨後，黃又改稱知道載運的是私菸，且稱唐男告訴他菸品都有發票，之後才又告訴他是私菸。

由於黃男未供出指使他與唐男運私菸的幕後藏鏡人，刑事部分（全案偵辦中）不僅無法獲得減刑；行政罰部分，還被新北市政府依黃與唐有故意共同實施運輸私菸行為，依違反菸酒管理法裁罰最高額600萬元，並沒入11萬包私菸，合計市價達台幣682萬元。

案經宜蘭分署屢次向黃男催繳罰鍰，黃男均置之不理，宜蘭分署執行官鄧順生今天上午11時許，帶隊前往黃男貢寮區透天厝查封。

鄧順生強調，黃男若再不繳納罰鍰，宜蘭分署將依法進行拍賣；此外，他呼籲，走私者將面臨法律制裁，民眾切勿以身試法害人害己，針對此類裁罰案件宜蘭分署將嚴格執行，絕不寬貸。

