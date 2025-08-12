台中老賓士突狂噴白煙 駕駛、乘客急逃命：以為火燒車！

賓士轎車停等紅燈時突噴白煙。（民眾提供）

2025/08/12 11:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一處路口昨晚上演驚魂一幕！一輛車齡超過15年的賓士轎車在停等紅燈時，突然從引擎室竄出大量白煙，彷彿下一秒就要「火燒車」，駕駛與乘客嚇得連忙跳下車逃命，還沒回過神，警察與消防車已火速趕到現場，驚險畫面宛如電影情節。

昨天傍晚正值下班交通尖鋒時段，這輛老賓士停在東山路一段與環中東路二段路口等紅燈，號誌已換了好幾輪綠燈卻遲遲不動，引起在對向執勤的第五分局東山派出所警員鎖皓恒注意，鎖員原本以為是違規停車，準備上前查看，卻驚見引擎室冒出濃濃白煙，立刻通報消防單位，並在一旁指揮車流，防止二度事故。

請繼續往下閱讀...

郭姓駕駛（68歲）車主說，當時沿著東山路往大坑方向行駛，在環中東路口停等紅燈時，引擎室突然散發大量白煙，他心頭一緊，第一反應就是熄火、開門逃離，朋友也跟著衝下車，兩人站在安全距離外手足無措，「真的嚇死！還以為車要燒起來了！」沒想到警察比他還快衝到車旁，馬上幫忙排除危險。

消防人員趕到後檢查，初步研判是水箱管線破裂，導致引擎過熱冒煙，幸無起火，車主隨即聯繫拖吊業者，員警也協助將車輛推到路邊，讓車流恢復暢通，直擊民眾直呼：「比電影還刺激，幸好沒釀成火燒車！」

第五分局長劉其賢提醒，開車出門前應定期檢查車輛五油三水及輪胎胎紋、胎壓，避免發生故障或拋錨，若車輛故障應立即開啟警示燈，並在車輛後方適當距離設置警示標誌，確保其他駕駛提前發現避讓。

消防車火速趕往。（民眾提供）

經檢視係水箱管線破裂，導致引擎過熱冒煙，幸無起火。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法