7歲女童解剖後「舌頭咽喉不見」 母夢女泣訴：想讓她完整地走

林姓女童母親對女兒之死難以釋懷，希望女兒能「完整的走」。（民眾提供）

2025/08/12 10:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉日前發生雙屍命案，一名林姓男子與7歲女兒陳屍車內，疑因一氧化碳中毒喪命。然而，女童生母對死因及解剖過程存有疑慮，聲稱遺體發還時「舌頭與咽喉不見了」，並一度夢見女兒哭泣，堅持要「讓孩子完整地走」。

對此，彰化地檢署11日下午3點特地安排與林母會面，檢方解釋，法醫解剖時確實取出舌頭與咽喉檢驗，但完成後已全數放回體內，並無器官遺失的情況，相關檢驗報告仍在進行中。聽完說明後，林母態度明顯軟化，選擇放下追究。

林母回憶，女兒走後，她曾在半夢半醒間感覺一團黑影靠近，夢裡女兒在哭，甚至家中燈具無故掉落，讓她覺得孩子「回來了」。她告訴女兒：「媽媽一定幫你要回東西。」如今確定器官都在，她終於釋懷。

林母坦言，曾懷疑女兒生前是否受虐，甚至懷疑前夫涉有不當行為，因遺體發現時女兒腳上有淤青。但她也承認，林男平時疼愛孩子，且看到林男母親因痛失愛子而悲痛欲絕，讓她決定不再追究。經檢察官說明下，她確定女兒的器官都還有在體內，她也會釋懷，希望讓女兒安心的走。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

彰化縣芳苑鄉日前發生雙屍命案，一名林姓男子與7歲女兒陳屍車內（民眾提供）

