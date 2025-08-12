志工幫獨老送餐卻蓋女兒章領代金 里長、志工被起訴

台北地檢署今日偵結，依法將里長何進輝、張姓志工2人起訴。（記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市國民黨籍里長何進輝負責執行里內獨居老人送餐與志工代金請領等事務，2018年至2022年間因擔心均由張姓志工送餐，會造成里民觀感不佳，竟與其協調，在請領清冊等公文書內，蓋上張姓志工女兒的印章，向區公所請領代金。廉政署認為，何進輝與張姓志工已涉犯偽造文書罪，將兩人移送法辦。台北地檢署今日偵結，依法將何、張2人起訴。

檢廉調查，何進輝於2018年迄今擔任台北市景仁里里長，負責辦理該里公務，並依規定辦理里鄰經費支用。其中包含規劃獨居老人送餐執行與志工代金請領等事務，每位志工依規定，只要協助送餐每日（假日及例假日之外）可補貼100元代金。

而張姓志工則於2018年至2022年間，負責該里的獨居老人送餐志工業務，但何進輝為了避免每日皆由張姓志工送餐造成里民觀感不佳，與張婦協調後，在獨老送餐志工代包請領清冊內等公文書內，蓋上張婦陳姓女兒的印章，再由何進輝向區公所請領代金。

藉此製造陳女有執行送餐業務，並領取志工代金的假象，造成區公所承辦業務的公務員登載不實。

檢察官調閱相關資料後，發現何、張2人僅於文書上蓋上陳女的印章，實質上仍有送餐給里內獨居老人，認定兩人涉犯偽造文書罪中的行使公務員登載不實公文書、盜用印章、偽造署押等罪，依法提起公訴。

