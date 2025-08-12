為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    拒改裝車擾人清夢 烘爐地聯合稽查祭出17張罰單

    此次稽查共舉發非法改裝9件、無照駕駛3件及交通違規5件，總罰鍰金額以最高罰計算超過10萬元。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/12 10:36

    〔記者陸運鋒／新北報導〕暑假期間青少年常利用夜間時段呼朋引伴出遊，新北市中和警方為杜絕改裝噪音車輛深夜擾人清夢，昨夜（11日）至今晨（12日）會同監理機關、環保局於中和興南路二段往烘爐地方向執行「環監警聯合稽查」，一共開出17張罰單，可處總金額最高超過10萬元。

    警方表示，新北市政府已公告晚間10時至翌日清晨6時，禁止使用非經主管機關噪音審驗或檢驗的非法排氣管，倘有違反規定者，將由環保局按噪音管制法第23條規定予以告發，處3000元以上3萬元以下罰鍰，並可按次處罰。

    警方指出，本次擴大臨檢商請監理機關派員協助改裝車輛違規認定，強化攔查取締及執法，此次稽查共舉發非法改裝（如變更頭燈、車身顏色、改裝HID、LED燈泡等）計9件、無照駕駛3件及交通違規5件，可處900元至2萬4000元罰鍰，總罰鍰金額以最高罰計算超過10萬元，另責令檢驗與改善。

    警方呼籲，暑期快樂出遊更應平安回家，提醒民眾切勿從事危險駕車或不當改裝車輛製造噪音等行為，將持續針對熱點編排防制勤務，以一種勤務多種功能之方式，不定時、不定點執行聯合稽查，加強取締違法改裝車輛，請民眾切莫以身試法。

    新北中和分局及監理單位、環保局昨夜至今晨在往烘爐地方向執行「環監警聯合稽查」，共開出17張罰單。（記者陸運鋒翻攝）

