    首頁　>　社會

    因工程款糾紛控制合夥人 被害人妻藉手機定位救夫

    警方破門而入，搶救疑被控制行動男子。（民眾提供）

    警方破門而入，搶救疑被控制行動男子。（民眾提供）

    2025/08/12 10:37

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港警分局今（12）日凌晨接獲一名心急如焚女子報案，指稱于姓丈夫與黃姓合夥人談判工程款，失聯5小時，她從手機定位發現丈夫在黃宅，憂心其安危，警方獲報趕抵現場黃男拒絕開門，員警破門而入，使用辣椒水將他制伏，訊後依法究辦。

    小港分局小港派出所凌晨3點15分許接獲110報案，指稱小港區港壽街某民宅發生糾紛事件，立即派遣線上警力趕赴現場處理。

    警網到場後，發現43歲黃姓男子與27歲于姓男子在屋內4樓談判冷氣工程貨款，且發生爭執，黃男情緒激動拒絕開門，與員警透過4樓窗口交涉未果，警方為確保于男人身安全，於清晨5點半許強勢破門進入，並使用辣椒水制止，當場將黃男逮捕，當時于男聽到破門聲響，趁機衝下樓想逃離現場，與黃男發生拉扯致皮膚紅腫。

    經了解，雙方為冷氣工程合夥關係，因數萬元貨款問題發生糾紛，黃男11日夜間8時邀約于男至其住所協商，期間限制于男行動，揚言將對其不利。于妻知道2人有貨款糾紛，見丈夫遲遲未歸，手機也沒人接聽，經定位發現他還在黃宅而報警。全案依妨害自由、傷害及恐嚇等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。

    員警一擁而上將黃男制伏在地。（民眾提供）

    員警一擁而上將黃男制伏在地。（民眾提供）

    警方將黃男帶回偵訊。（記者洪臣宏攝）

    警方將黃男帶回偵訊。（記者洪臣宏攝）

    
    
