觀音亭西瀛虹橋民眾落海 澎防部上士王博智英勇下海

由於消波塊長滿藤壺，消防局人員手把手拉起王博智。（澎湖縣政府消防局提供）

2025/08/12 10:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節煙火施放主舞台-西瀛虹橋，澎湖縣政府消防局今（12）日上午7時43分，接獲澎湖縣政府警察局轉報指稱，有民眾從觀音亭西瀛虹橋上落海，請派員搶救。消防局獲報後，立即派遣第一大隊及馬公分隊共3車6人前往現場，由大隊長陳正宜指揮搶救。

經勤務人員到場後回報，落海民眾係於虹橋北端觀看風景時，不慎跌落海中，適有澎防部本部連上士王博智運動途經發現，立即下水將其救上消波塊，隨後由消防局勤務人員協助引導2人走上岸邊。落海陳姓民眾（男性、26歲、馬公市人），意識清醒，生命徵象穩定，臉部及肢體多處擦傷，經救護人員給予清洗傷口、止血、包紮等初步處置後，上午8時14分送達衛生福利部澎湖醫院治療。

澎湖縣政府消防局對澎防部王上士第一時間熱心挺身，即時救援落海民眾，保護百姓生命之行為，特別表達讚揚及感謝之意，又再次印證軍愛民、民敬軍的鐵律。

西瀛虹橋位於澎湖縣馬公市觀音亭休憩區內，2004年由澎湖縣政府斥資5000萬，在觀音寺埕前造堤搭建，是澎湖地區第1座鋼拱橋。西瀛虹橋長200公尺、橋面淨寬4.6公尺、最高處橋底距海平面約15公尺。可觀賞日落景色及西嶼景觀、入夜後虹橋則會點上紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等7彩霓虹光，吸引遊人如織，同時也是每年澎湖花火節的舉辦地點。西瀛虹橋的興建雖帶來觀光效益，卻也造成防波堤內泥沙淤積嚴重，生態改變的負面影響，更率。

英勇救人的王博智上士，僅有腳部擦傷。（澎湖縣政府消防局提供）

澎湖縣政府消防局人員，將英勇救人的王博智上士拉上岸。（澎湖縣政府消防局提供）

