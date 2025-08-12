台南清潔隊員收垃圾遭拖下車狂毆 環保局提告

台南清潔隊員遭一名男子出拳毆打。（南市環保局提供）

2025/08/12 10:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕11日晚間，南市環保局新營區清潔隊蘇姓隊員在新進路二段執行垃圾收運作業時，遭1名男子出拳毆打臉部及身體，並從垃圾車上摔落在地，當下隨即通知警方及救護車到場。環保局表示，清潔隊員長年默默守護市容、辛勤維護環境，如今卻因民眾的不理智與暴力行為受傷，深感遺憾。除嚴正譴責外，將依法提告，捍衛同仁權益，並強調公權力不容挑戰。

經了解，蘇姓隊員日前在新進路二段一帶收運垃圾時，曾遇一名女子攜帶回收物欲投入垃圾車，當下即向其說明資源回收與垃圾應分開處理。女子返家後，隨即換一名男子出面到車後與隊員理論。不料數日後的11日晚間約6時30分，垃圾車行經同地點並完成收運作業後，蘇姓隊員站在車上準備前往下一收運點，該男子上前投擲垃圾時，竟突然對隊員拉扯並出拳毆打，導致其從車上摔落。同車隊員立刻報警，救護車亦趕抵現場，將受傷隊員送醫檢查治療。

南市環保局呼籲，基層清潔隊員長年在第一線維護市容與公共衛生，應獲得尊重與理解，絕不容忍任何暴力行為，會全力配合警方追究相關責任，維護工作人員的安全與尊嚴

1名男子出拳毆打清潔員並將他拖下車。（南市環保局提供）

