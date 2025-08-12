為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    東部外海巴拿馬籍貨輪中國船員受傷 空勤海上吊掛救援

    一艘巴拿馬籍貨輪昨晚行經台灣東部外海、約在宜蘭縣外海東北方約70海浬（約129公里），船上一名中國籍的船員手部遭壓傷見骨，該貨輪請求台灣空勤協助救援送醫。（空勤總隊一大提供）

    一艘巴拿馬籍貨輪昨晚行經台灣東部外海、約在宜蘭縣外海東北方約70海浬（約129公里），船上一名中國籍的船員手部遭壓傷見骨，該貨輪請求台灣空勤協助救援送醫。（空勤總隊一大提供）

    2025/08/12 10:02

    〔記者王錦義／花蓮報導〕一艘巴拿馬籍貨輪昨晚行經台灣東部外海、約在宜蘭縣外海東北方約70海浬（約129公里），船上一名中國籍的船員手部遭壓傷見骨，該貨輪請求台灣政府協助救援；空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊昨晚9點多起飛，載著海巡吊掛特搜隊人員飛往外海，降落貨輪甲板上，晚間11點左右，載運傷者抵花蓮機場落地，由救護車送往花蓮慈濟醫院治療。

    空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊指出，11日晚間接獲總隊勤務指揮中心通知，位於宜蘭外海縣東北方約70海浬，巴拿馬籍貨輪上，一名中國籍船員右手掌壓傷見骨，故請求直升機救援，接獲申請後，立即派遣花蓮駐地黑鷹直升機，編號NA-711執行任務。任務機於昨晚9點15分起飛，約10點左右飛抵巴拿馬籍「BALU6」貨輪上空。

    空勤總隊一大指出，隨即實施高、低空偵察、馬力檢查後經機組人員風險評估討論及救援提示後，開始實施吊掛作業，由海巡隊員吊掛出艙，約在晚間10點多完成傷患吊掛作業，立即起飛定向花蓮，約在晚間10點51分在花蓮機場落地，由花蓮縣消防局救護車轉診救醫，任務圓滿完成。

    一艘巴拿馬籍貨輪昨晚行經台灣東部外海、約在宜蘭縣外海東北方約70海浬（約129公里），船上一名中國籍的船員手部遭壓傷見骨，該貨輪請求台灣空勤協助救援送醫。（空勤總隊一大提供）

    一艘巴拿馬籍貨輪昨晚行經台灣東部外海、約在宜蘭縣外海東北方約70海浬（約129公里），船上一名中國籍的船員手部遭壓傷見骨，該貨輪請求台灣空勤協助救援送醫。（空勤總隊一大提供）

    一艘巴拿馬籍貨輪昨晚行經台灣東部外海、約在宜蘭縣外海東北方約70海浬（約129公里），船上一名中國籍的船員手部遭壓傷見骨，該貨輪請求台灣空勤協助救援送醫。（空勤總隊一大提供）

    一艘巴拿馬籍貨輪昨晚行經台灣東部外海、約在宜蘭縣外海東北方約70海浬（約129公里），船上一名中國籍的船員手部遭壓傷見骨，該貨輪請求台灣空勤協助救援送醫。（空勤總隊一大提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播