東部外海巴拿馬籍貨輪中國船員受傷 空勤海上吊掛救援
一艘巴拿馬籍貨輪昨晚行經台灣東部外海、約在宜蘭縣外海東北方約70海浬（約129公里），船上一名中國籍的船員手部遭壓傷見骨，該貨輪請求台灣空勤協助救援送醫。（空勤總隊一大提供）
〔記者王錦義／花蓮報導〕一艘巴拿馬籍貨輪昨晚行經台灣東部外海、約在宜蘭縣外海東北方約70海浬（約129公里），船上一名中國籍的船員手部遭壓傷見骨，該貨輪請求台灣政府協助救援；空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊昨晚9點多起飛，載著海巡吊掛特搜隊人員飛往外海，降落貨輪甲板上，晚間11點左右，載運傷者抵花蓮機場落地，由救護車送往花蓮慈濟醫院治療。
空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊指出，11日晚間接獲總隊勤務指揮中心通知，位於宜蘭外海縣東北方約70海浬，巴拿馬籍貨輪上，一名中國籍船員右手掌壓傷見骨，故請求直升機救援，接獲申請後，立即派遣花蓮駐地黑鷹直升機，編號NA-711執行任務。任務機於昨晚9點15分起飛，約10點左右飛抵巴拿馬籍「BALU6」貨輪上空。
空勤總隊一大指出，隨即實施高、低空偵察、馬力檢查後經機組人員風險評估討論及救援提示後，開始實施吊掛作業，由海巡隊員吊掛出艙，約在晚間10點多完成傷患吊掛作業，立即起飛定向花蓮，約在晚間10點51分在花蓮機場落地，由花蓮縣消防局救護車轉診救醫，任務圓滿完成。
