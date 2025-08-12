為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    警民合作打詐 嘉義計程車司機立功

    嘉縣水上警分局5月經計程車司機通報，查獲香港籍車手。（嘉縣警方提供）

    嘉縣水上警分局5月經計程車司機通報，查獲香港籍車手。（嘉縣警方提供）

    2025/08/12 09:46

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕警民合作打詐，只要逮到車手即可獲得警政署「百斬計畫」5萬元檢舉獎金，嘉義縣、市各有3件及2件經民眾檢舉後，逮到車手，其中計程車司機協助警方打詐的事例不在少數，縣警局近日將頒發檢舉獎金。

    警政署實施「百斬計畫獎5萬」專案，鼓勵民眾從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，透過165打詐儀錶板「百斬行動檢舉車手專區」填報檢舉車手線索情資，專案名額共100名，4、5月執行以來，名額已額滿。

    嘉市在4月即查獲首件檢舉案件，第一分局破獲一起「假檢警詐騙」案件，詐騙集團以「民眾涉入刑案需代管理財產」為由，假冒「偵查隊長」誘騙一名年近6旬婦人寄出4張金融卡，婦人信以為真寄出金融卡後遭詐團盜領174萬元，又騙取面交113萬現金。

    不法車手甚至派員假冒銀行人員到府取款，一名計程車司機察覺異狀，機警通報警方，最終在婦人住家附近逮捕車手及負責擔任監控的收水手，查獲婦人被詐騙交付之現金及金融卡，成功攔阻鉅額損失。

    嘉縣警局隨後在5月5日也查獲首件透過計程車司機通報，迅速緝捕外籍車手詐騙案件，水上分局太保分駐所接獲計程車駕駛人報案，所載送的乘客行跡可疑，不斷變更上、下車點至超商領取包裹，疑似為詐騙集團車手。

    機警的計程車司機立即通報警方至最後下車地點嘉義高鐵站進行盤查，經查犯嫌為香港籍人士，當場起獲第一銀行、土地銀行等6張金融卡，成功展現警民合作防詐成效。

    嘉市警一分局經計程車司機通報，讓婦人保住113萬現金。（嘉市警方提供）

    嘉市警一分局經計程車司機通報，讓婦人保住113萬現金。（嘉市警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播