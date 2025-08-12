金山五谷宮遭竊未報案 警主動偵辦逮女慣竊

新北市金山區五谷宮3日傳出宮內錢母遭竊，金山警分局獲知後主動調查，昨天將張姓女慣竊函送法辦。（記者林嘉東翻攝）

2025/08/12 09:42

〔記者林嘉東／新北報導〕張姓女慣竊本月3日晚間趁金山區五谷宮內無人，偷竊宮內錢母，又到萬里區美崙福德宮燒大量金紙，引發廟祝側目。新北市金山警分局雖未接獲報宮主或廟祝報案，發現五谷宮主將竊賊行竊錢母的影像上傳臉書後，主動偵辦循線逮到張女；警訊後，將張女函送基隆地檢署偵辦。

本月3日6時許，金山區中角五谷宮宮主發現有人行竊宮內虎爺聚寶盆內約價值台幣200元的錢母遭竊後，將竊賊行竊影像，上傳至臉書「北海岸通報群組」，提醒金山、萬里區廟宇廟祝注意。未料，當晚8點半，萬里區美崙福德宮也傳出1名女子在宮內點燃多支香燭及燒大量金紙，引發廟祝。

警方過濾臉書「北海岸通報群組」發現五谷宮遭竊賊光顧後，調閱五谷宮周邊監視器，查出行竊五谷宮的女子為44歲的張姓女子；張女持不明液體澆灑神像、行竊錢母後，再從金山區中角騎車至萬里美崙福德宮內點燃多支香燭及多份金紙，行徑囂張。

案經警方擴大廟宇周邊監視器，循線以車追人，9日在新北市淡水區逮到張女。據指出，張女精神狀況不穩，行竊是為了紓壓。警訊後，昨將張女函送基隆地檢署偵辦。

金山分局長楊力強表示，這2間宮廟的宮主、廟祝雖未報案，警方在臉書「北海岸通報群組」發現有竊賊行竊五谷宮錢母後，立即啟動調查，逮到這名女慣竊，楊力強強調，警方不容這種脫序行為再發生，且面對任何犯罪，金山警分局必定嚴正執法，絕不姑息。



