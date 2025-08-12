彰市中山國小天橋鏡頭引熱議 警澄清︰非測速器

彰化市中山國小前榮春天橋出現1個鏡頭，網路盛傳是測速照相。（圖由警方提供）

2025/08/12 09:26

〔記者湯世名／彰化報導〕連日來有民眾經過彰化市中山路時發現，中山國小旁榮春天橋上裝了1個鏡頭，懷疑是警方未公告即裝測速器科技執法，照片PO網引發熱烈迴響，不少人說這裡車禍、違停多，裝測速照相相當適合，但也有人認為是施工單位的縮時攝影機；彰化警分局獲悉後派員前往查看，發現是國小前人行道整建工程廠商裝設，主要是用來監看工地，並非警方所設的測速器。

有網友指出，一般來說若有測速照相，前方300公尺就應架設警示牌，否則拍到超速違規都不算數；還有網友說，中山國小前是一處大彎道，該處小型車禍頻傳，上學期間還有不少家長為接送小孩違規停車，交通混亂，因此的確有必要在該處設置測速照相抓違規。另有民眾強調不管是不是舉發違規的鏡頭，開車騎車族經過該處彎道都應小心駕駛。

有網友提出正解說，依鏡頭造型來看，應該是橋下施工單位設置在天橋上，主要是施工單位拿來照工地的，畢竟不景氣，工地都有可能被偷。

彰化警分局指出，中山國小前的人行道正進行整建工程，榮春天橋上的鏡頭是施工單位所裝設，主要是用來監看工地相關施工狀況，並非警方的測速器。警方裝設測速器啟用之前一定會有宣導期並公告，不會有偷裝情況。

中山國小前榮春天橋上的鏡頭，經警方查證是施工單位裝設。（圖由警方提供）

