警鳴笛攔查不停被罰2萬 辯「車子隔音太好」判駁回

彰化謝姓男子未打方向燈，員警攔查、鳴笛示意停車卻加速逃逸，警方開出2萬元罰單，謝男不服提起行政訴訟，因無法舉證，法官判決駁回。（記者陳建志攝）

2025/08/12 09:09

〔記者陳建志／台中報導〕彰化謝姓男子，今年3月駕車行經鹿港時右轉未打方向燈，員警發現上前攔查鳴笛示意停車，謝男卻一路加速逃逸，員警依「拒絕停車接受稽查而逃逸」逕行舉發，裁罰2萬元罰鍰，謝男不服提起行政訴訟，辯稱車子裝高度隔音玻璃、聽音樂沒聽到，不過台中高等行政法院法官勘驗員警密錄器，發現謝男一路不理會，且無法舉證車內聽不到，認定裁罰無誤，駁回。

判決指出，謝姓男子今年3月9日下午2點多，駕駛自小客車沿彰化縣鹿港鎮彰鹿路7段588巷17弄右轉中正路時未打方向燈，巡邏員警發現騎警用機車追趕按喇叭、鳴笛示意停車，謝男卻加速逃逸，員警依「違反處罰條例、拒絕停車接受稽查而逃逸」逕行舉發，裁罰2萬元罰鍰，謝男不服提起行政訴訟。

請繼續往下閱讀...

謝男主張，這輛車使用高度隔音玻璃，車內播放音樂，未能聽見員警的指示，且因接獲其妻懷孕、頭暈，在浴室跌倒的電話，心急加速想回家，並非刻意加速逃逸，絕無拒絕停車接受稽查而逃逸的故意。

台中高等行政法院法官勘驗員警的密錄器，發現從彰鹿路7段右轉中正路被發現未打方向燈開始，員警騎警車按喇叭、鳴笛在左後方追趕，前後至少4度按喇叭、鳴笛示意停車，始終騎車緊跟於謝男車輛後方，連謝男車輛左後照鏡上的盲點偵測系統燈，都因警用摩托車靠近而亮起，辯稱不知員警攔查有違常情。

法官並詢問謝男，是否可否舉證證明其主張「車子隔音好，聽不到車外聲音」為真實，謝男卻表示該輛車未有行車紀錄器，無法舉證，法官認定裁罰無誤駁回。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法