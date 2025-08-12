為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    假檢警手法再變 轉要求寄帳簿和金融卡

    陳姓老翁到銀行辦理遺失補發被警方詢問緣由。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/08/12 08:54

    〔記者劉慶侯／台北報導〕70歲陳姓老翁掉進了詐騙集團「假檢警」詐騙陷阱，將所有的帳簿、金融卡、信用卡都利用快遞打包寄給對方。他事後愈想愈不對勁，到銀行辦理遺失補發，被保七第一大隊駐衛警發現，協助重新辦理並通報反詐專線，才保住他的老本。

    保七總隊表示，家住基隆的陳翁是8日上午赴台灣銀行基隆分行要辦理金融卡補發，由於他神情緊張，面對行員詢問言詞反覆，分行駐警保七員警立即上前關懷。

    經保七員警、台銀政風人員及行員關懷提問，陳翁起初僅稱金融卡遺失，對細節支支吾吾。員警耐心多次追問遺失時間與地點，陳翁都無法清楚說明，最終才透露，他於7月29日接獲自稱「警政署165反詐騙專線陳俊杰警官」來電，指說他涉入毒品與洗錢防制法案件，並要求加入LINE群組配合調查。

    陳翁說，後來他陸續收到偽造的「台北地方法院檢察署刑事傳票」與「強制性資產凍結執行書」，因內容含有正確個資，他因此深信不疑。

    隨後，詐騙成員並假冒檢察官「高一書」，指示陳男必須交付所有有價證券、現金及銀行帳戶提款卡（含密碼），並嚴禁向外洩漏「辦案」過程，否則將遭將管收，罪加一等。

    陳翁6日即依指示，將郵局、安泰銀行及台灣銀行存摺與提款卡及含密碼，透過超商「店到店」方式寄送給對方。但在8月8日清晨，他開始覺得整件事「怪怪的」，便前往台灣銀行基隆分行補辦金融卡。

    員警當場查驗陳翁手機LINE對話內容後，苦口婆心耐心向陳男勸說這一切全是複合型「假檢警」詐騙，隨即協助凍結上述台灣銀行帳戶，不但成功保住帳戶內的錢，並防止該帳戶遭詐團用作人頭戶洗錢。

    保七總隊特別提醒民眾，檢警辦案絕不會要求交付存摺、提款卡或密碼，接獲可疑來電應立即撥打165反詐騙專線求證，守護財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐騙集團和陳翁對談企圖引起他的恐慌。（記者劉慶侯翻攝）

