    社會

    自稱神腦老董偷「自家」手機 他思覺失調判無罪

    有思覺失調的陳男自稱神腦董事長，偷中華電信手機獲判無罪。（記者蔡彰盛攝）

    2025/08/12 08:31

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳姓男子在中華電信神腦服務中心內，竊取蘋果手機要離開時被發現逮捕，事後他自稱是神腦董事長，整個店手機都是他的，聲稱「拿自己的手機怎麼會有罪？」新竹地院法官調查發現他有思覺失調症，諭知無罪。

    法官調查，去年10月16日上午9點多，陳男在新竹縣中華電信神腦國際湖口服務中心內，徒手竊取價值4萬4900元iPhone 16 PRO MAX 256GB 展示手機1支，得手後欲將手機帶離該店之際，因警鈴聲大作及遭店長追呼「搶劫」，為避免民眾逮捕，陳男將手機重摔至地面不堪使用後，即騎乘腳踏車逃離現場，旋遭民眾及行經該處的偵查隊小隊長制伏。

    陳男落網後聲稱自己是中華電信神腦國際董事長，直營店的手機都是他的財產，他並不是不告而取，毀損部分，因係自己的財產，當然也沒有刑事責任。

    輔佐人辯護稱陳男於109年發病，到多家醫院強制就醫，醫生判定是思覺失調症。

    根據病歷，陳男高一下學期開始沈迷線上遊戲，成績開始下滑，高中畢業重考兩年，考上輔大電機系，大學一年級有去身心科看診，大一下學期開始變得不理會家人，也少回家，因一直沈迷網路遊戲，學業成績一落千丈。

    之後陳男更不去上課，父母北上到他校外租屋處找人，他看到父母情緒激動，攻擊爸爸之後自行報警，之後在家會自言自語，認為家人要害他，認為母親準備的飯菜有毒，還說自己有4個老婆2個小孩。

    法官認為被告於行為時，係因受思覺失調症發作精神疾病影響，致不能辨識其行為違法，且欠缺依其辨識而行為之能力，其行為符合阻卻罪責事由而屬不罰，諭知無罪。

