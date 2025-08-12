為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    離譜媽媽！配合家教狼師下藥迷昏塗精液「想讓女兒懷孕」

    台中一名母親竟和擔任家教的男師，拿安眠藥給女兒吃下後，控制行動想讓她懷孕，上訴二審抄佛經、念經迴向求輕判，被法官駁回。（情境照）

    台中一名母親竟和擔任家教的男師，拿安眠藥給女兒吃下後，控制行動想讓她懷孕，上訴二審抄佛經、念經迴向求輕判，被法官駁回。（情境照）

    2025/08/12 08:03

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名母親，前年5月找A男擔任未成年女兒家教，A男卻稱和少女是前世夫妻，因母親有劫數，若要化解就必須由他讓少女懷孕，該名母親竟配合讓女兒服下安眠藥，射精塗下體想讓少女懷孕。

    一審兩人被依藥劑犯強制猥褻罪，分判3年6月、3年2月徒刑，強制罪部分應執行11月與10月徒刑，兩人上訴二審，因其中5次犯行分別在日本和韓國旅行時所犯，台灣沒有司法管轄權，強制罪部分撤銷改判A男有期徒刑8月、少女母親有期徒刑7月，下藥犯行則駁回維持原判。

    判決指出，這名母親2023年5月從家教網找到58歲A男擔任女兒家教老師，A男到任後，陸續告知母親，女兒是他前世妻子，兩人前世也是母女，並稱需以下藥方式使少女昏睡，再由A男使少女懷孕，才能讓A男與少女名正言順交往，並化解對母親危及性命的劫數，說服母親配合。

    A男和少女母親明知少女無意和A男交往，卻持續強迫兩人交往，並在去年4月5日和5月4日凌晨1點多，A男先後拿安眠藥給母親，母謊稱是酵素、健康食品誘騙女兒服下後昏睡，控制少女行動自由。

    去年2月16日3人前往日本旅遊及7月19至29日前往韓國旅遊入住飯店期間，A男又拿安眠藥由母親謊稱是酵素、健康食品誘騙少女服下後昏睡，由母親脫掉少女內褲，A男再自慰並射精在少女下體，由母親將精液塗抹於少女下體部位，欲以此方式使少女懷孕，兩人並趁少女昏睡，偷拍少女下體、裸露身體的性影像，事後因少女在母親手機發現影像向父親哭訴，才揭發此事並逮捕A男和母親，一審兩人被以藥劑犯強制猥褻罪，分判3年6月、3年2月徒刑，強制罪部分應執行11月與10月徒刑，兩人覺得太重上訴二審。

    A男在台中高分院審理時坦承犯行，並稱未來會透過薪資賠償少女，希望能獲輕判，不過少女因身心受創拒絕調解，雙方未能達成和解，少女母親也主張已抄寫佛經、念經迴向，希望輕判都被駁回，二人以上共同以藥劑犯強制猥褻罪部分，A男處有期徒刑3年6月，少女母親3年2月都維持原判。

    不過在日本、韓國期間的犯行，法官認為所觸犯法條，我國法院並無審判權，因此不受理判決，原審予以論罪科刑有所不當應予撤銷，依成年人故意對少年犯強制罪，改判A男有期徒刑8月、少女母親有期徒刑7月，可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

