    社會

    3歲女童溺斃泳池 恆春鎮公所管理員過失致死二審判10月

    恆春鎮游泳池女童溺斃案，鎮公所陳姓管理員被高雄高分院從輕改判10個月。（記者鮑建信攝）

    2025/08/12 06:56

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣恆春鎮游泳池發生3歲女童溺斃案，負責監督的鎮公所陳姓管理員，被依過失致死罪判刑1年，他不服上訴後，被高等法院高雄分院從輕改判10月，並拒絕他請求緩刑。

    判決書指出，被告陳男為屏東縣恆春鎮公所職員，自2022年3月間起，綜理鎮公所游泳池文書、檔案、物料、財產、車輛及庶務等一般綜合性行政業務，及其他上級臨時交辦事項，並負責督導救生員。

    同年8月22日下午，女教練（緩起訴處分確定）帶3歲女兒前往游泳，自己則在成人池指導學員，不料女童滑向深達約92公分的水池溺水，當時僅郭姓救生員（判刑）在場，卻未及時發現，直到其他家長發現，合力搶救仍回天乏術。

    屏東地院認為游泳池救生員不足，陳員卻開放營業，認定有過失，依過失致死罪，判處有期徒刑1年，他不服上訴指出，服務公職長達20餘年，表現優異，記功嘉獎達上百次，同意賠償但遭被害人家屬拒絕，要求改判緩刑。

    高雄高分院調查，陳員上訴後始認罪，不宜宣告緩刑，但審酌他沒有前科等情形，改判有期徒刑10月，仍可上訴。

