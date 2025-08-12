為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    獨家》颱風夜「鐵條穿腦」！父載愛女求援 消防小隊長被爆拒救

    颱風丹娜絲重創台南，台南多處淹水，消防員忙救災。示意圖。（資料照，台南消防局提供）

    2025/08/12 06:26

    〔記者王捷／台南報導〕7月初颱風丹娜絲重創台南，天外颳來鐵條插入12歲女童小如（化名）的顱內，如爸開車救女送醫途中，攔下台南消防局勘災車，但分隊小隊長卻冷回沒器材接著離開、未通報勤務指揮中心，如爸邊哭邊開車，所幸路上又遇到救護車才脫險，目前消防局正調查小隊長是否違反公務人員服務法。

    7月6日深夜11時許，台南風雨交加，小如在家中遭飛來鐵條貫入腦部，當時停電、手機不通，如爸抱著女兒與妻子開車趕往醫院，途中，一根倒塌的電桿重擊車輛，擋風玻璃碎裂，車輪也爆胎，只能在漆黑中前行。

    當時如爸遇上一輛紅色的消防勘災車，這種車輛在台南通常是民間捐贈的皮卡車或休旅車，在消防職場文化中，是提供給幹部搭乘執行公務，當時車上載著小隊長，他是分隊長的副手。

    夫妻風雨中攔下勘災車，向小隊長求救，但他卻回「沒設備」急著離開，如爸苦求替他們開道，對方又回要去救受困老人，接著揚長而去，也未通報勤務中心，如爸只能邊哭邊開著破車向前行。

    所幸半路上又遇上一輛救護車，救護員原有其他救護任務，但發現小如危急，通報勤指中心協派人力，趕往原本的任務。但小如到院苦難還未結束，院方建議轉去大醫院，救護車在途中遭高壓電線擊中，好在車體未毀損，顛簸將小如送進開刀房。

    小如在這個月出院，消防局起初表揚英勇救護的救護員，卻不知道小隊長未通報，經檢舉後，消防局高層震怒，並向如爸道歉，啟動督察系統調查。

