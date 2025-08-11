疑騎車左轉未禮讓直行車！彰化祖孫遭貨車撞飛捲車底 1死1傷

王女被撞後被捲入車底，全身多處骨折，當場失去生命跡象。（民眾提供）

2025/08/11 22:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市今（11日）下午發生一起死亡車禍。65歲王姓婦人騎機車載著14歲孫子，行經萬年路三段與三民街口左轉時，疑未禮讓對向直行小貨車，當場遭猛烈撞擊，祖孫雙雙噴飛，阿嬤更被捲入車底，當場失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治。

這起意外發生在今日下午約2點40分，路口監視器拍到，一輛雙載的紅色機車行經萬年路三段與三民街口左轉，騎到一半就遭萬年路直行小貨車撞擊，機車上兩人當場被撞飛，畫面怵目驚心。

請繼續往下閱讀...

彰化縣消防局表示，獲報趕抵現場，發現王女被壓在小貨車底下，立即出動氣動頂舉袋及油壓器材將車輛撐起救出，但其全身多處骨折、腹部紅腫瘀血，臉部嚴重撕裂傷，現場已無生命跡象，救護人員緊急CPR並送往員榮醫院，仍回天乏術。

小貨車駕駛疑未減速閃避

坐在後座的賴姓少年意識清楚，但臉部血腫、四肢擦挫傷，所幸無生命危險，經初步治療後送往員基醫院。小貨車駕駛與副駕並無明顯外傷，現場拒絕送醫。

員榮醫院急診指出，阿嬤到院時四肢骨折變形，伴隨氣胸、血胸與腹部大出血，雖全力搶救半小時，仍宣告不治。

警方初步研判，車禍可能因阿嬤左轉時未依規定禮讓直行車，加上小貨車駕駛未減速閃避所致，詳細肇事責任仍待進一步調查。警方呼籲駕駛人行經路口務必減速慢行、遵守號誌與禮讓規則，以免憾事重演。

王女機車被撞飛10公尺，王女更被捲入車底，當場失去生命跡象。（民眾提供）

彰化員林王姓婦人騎車載著14歲孫子，行經萬年路與三民街口左轉時遭猛烈撞擊，祖孫雙雙噴飛。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法