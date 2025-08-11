8/11 威力彩頭獎摃龜！今彩539開4注 獎落雙北、桃園、台中

8月11日開獎的第114000194期今彩539開出4注；第114000064期威力彩頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/08/11 22:13

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月11日開獎的第114000194期今彩539頭獎開出4注，每注可得600萬元，由新北市三峽區中山路139號「旺旺發彩券行」、台北市中山區民生東路二段147巷12弄2號1樓「來富貴彩券商行」、桃園市觀音區樹林里成功路一段819號1樓「成功富裕彩券行」、台中市北屯區北屯里太原路三段167號1樓「常勝彩券行」開出；第114000064期威力彩頭獎則摃龜。

第114000064期威力彩中獎號碼為「第一區：03、05、09、16、18、19。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共40注中獎，每注可得2萬元；伍獎共240注中獎，每注可得4000元；陸獎共1726注中獎，每注可得800元；柒獎共3165注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6881注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬2763注中獎，每注可得100元；普獎共3萬6874注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第114000194期今彩539中獎號碼為「01、14、22、26、28」。頭獎共4注，每注可得600萬元；貳獎共187注中獎，每注可得2萬元；參獎共7051注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬0367注中獎，每注可得50元。

第114000194期39樂合彩中獎號碼為「01、14、22、26、28」。四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共320注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2481注中獎，每注可得1125元。

第114000194期3星彩中獎號碼為「833」。壹獎共90注中獎，每注可得5000元。

第114000194期4星彩中獎號碼為「1177」。壹獎共42注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法