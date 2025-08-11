身障協會前理事長夫妻與胞妹涉吸金2.59億 法官裁定續押

身障關懷協會前理事長蕭靖與蕭瑋葶，以及妻子陳女，遭控近6年間共同吸金逾2.59億元。法官審酌3人犯罪情節，裁定三人續押禁見。（記者劉詠韻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕身障關懷協會前理事長蕭靖與胞妹、前伊林名模蕭瑋葶，以及妻子陳女，遭控公益侵占、背信、洗錢及藏匿人犯等罪，近6年間共同吸金逾2.59億元。檢方今年4月聲請羈押禁見，士林地院今提訊3人，法官認定蕭靖供述矛盾，恐有逃亡及勾串共犯之虞，3人晚間均裁定續押禁見。

蕭靖供稱，對於犯罪事實並無爭執，但相關罪名仍需與律師商議確認。他再三強調，妻子陳女及妹妹對於整起事件一無所知，包括其通緝身分、協會實際工作情形，真正於幕後操盤的人是他。

蕭靖表示妹妹了解他信用狀況不佳、也知道他熱愛名車，才願意借名登記購車，對於這些車輛的用途與目的從未過問，將所有罪名攬在身上。

蕭瑋葶則頻頻拭淚，堅稱自己僅為單純的名義人，並未實際投入協會營運，亦未參加任何募款活動，不斷向法官表示自己毫不知情；辯護律師主張，檢察官已查扣相關罪證，無滅證可能，請求交保。

法官裁定指出，蕭靖雖坦承犯行，但供述前後矛盾，與共犯說法不一致，顯有袒護共犯、可能勾串或影響證人之虞，並曾涉詐欺遭通緝多年，本案犯罪時間長且涉嫌反覆詐欺，涉案罪名重大。

法官認為，陳品君雖坦承藏匿人犯，針對其餘罪名否認、但供述不一，與蕭靖說法有差異，對巨額資金來源無合理解釋，且提供帳戶並協助提領協會款項，涉借名登記房地產，顯與常情不符。

蕭瑋葶僅坦承詐欺取財，其餘部分則否認犯行，與蕭靖供述不符，包含提供帳戶做為資金流用，借名登記房地及7輛車，對資金來源無合理說明，且曾刻意隱瞞購屋資金來源。

法官審酌3人犯罪情節、所涉罪名非輕無法具保責付、限制住居代之，並參酌檢察官對於是否續押等意見，裁定3人續押禁見。

