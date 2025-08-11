女警退學案家屬提告敗訴 游毓蘭：法官未同理逝者、也未提供改變契機

前立委游毓蘭批評，寫下這樣判決的法官，既無法同理逝者的冤、父母的慟，也沒有為未來提供任何改變的契機。（資料照）

2025/08/11 19:42

〔記者劉詠韻／台北報導〕女警梁雅涵奮鬥3年考上警大研究所，去年卻遭第三者檢舉竊盜千元並被勒令退學，她提起訴願救濟，卻在程序未結束前，於極度悲憤中舉槍自戕。梁家主張校方處分違法並提象徵性3元國賠，盼校方公告道歉；法院審理後認為，女警退學與輕生不具因果關係，判決敗訴。新聞曝光後，除引發警界譁然，前立委、警眷關懷協會理事長游毓蘭更痛批：「寫下這樣判決的法官，既無法同理逝者的冤、父母的慟，也沒有為未來提供任何改變的契機。」

判決指出，國賠法成立須以違法的公權力行使為前提，梁女提起訴願即身亡，導致整個行政救濟程序中止，原退學處分從未經撤銷、廢止或確認違法，因此在法律上仍屬有效行政處分，難以據此主張國家應賠償。

請繼續往下閱讀...

法官認為，梁女身為執法機關成員，已歷經長期基層從警歷練，應具備一定抗壓性，且一般人在遭受退學處分後仍可透過訴願與行政訴訟途徑尋求救濟，不至於自戕，難以證明校方行為與死亡間具有相當因果關係；另名譽權為專屬於個人的人格權，於當事人死亡後即消滅，遺屬無從代為主張。

游毓蘭於臉書粉專上轉載相關新聞，並對此附文稱：「我們是一個很容易遺忘的社會。」她直言，法官認為梁女應具備一定抗壓性，退學後仍可透過救濟途徑，不致必然自戕，難認校方處分與死亡有相當因果關係，該評斷非常不公，忽略了制度斷點與程序瑕疵，「這樣的憾事，不應該被遺忘，更不應該重演。寫下這樣判決的法官，既無法同理逝者的冤、父母的慟，也沒有為未來提供任何改變的契機。」

網路上亦掀起討伐聲浪，網友紛紛批評：「台灣法律淪為法官主觀心證」、「法律變成喜好解釋」，更有人質疑警大是否曾認真調查檢舉案。臉書粉專「靠北police」轉載後，不少警員感嘆台灣警察「成為帶槍的弱勢族群」，表示警方即使依法開槍，仍可能面臨冗長訴訟與家屬告訴，心力交瘁；也有警員批評司法判決忽略制度本身缺失，質疑民事、刑事責任判斷不公。

有員警說，最大問題在於法官認為學姊（指梁女）之死不能完全歸咎於警大，卻未提及警大瑕疵及荒謬制度所造成的傷害，感慨工作與名譽存在雙重影響，並質疑民事上是否應付責任，「實在是基層悲歌，僅一句還在訴願中就帶過，唉。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

相關新聞：

女警冤亡4-1》梁雅涵拒背竊盜罪名訴願未完含恨而去 家屬國賠敗訴

女警冤亡4-2》梁雅涵身亡無關警大退學？父怒斥：她早警告「這句」

女警冤亡4-3》一句玩笑換來人生終點 監委糾正警大嚴重瑕疵

女警冤亡4-4》冤死無法翻案？女警退學案陷救濟斷點 法界籲補破網

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法