    社會

    楊柳颱風來襲 台南消防局針對易淹水區超前部署救災人物力

    楊柳颱風來勢洶洶，南市消防人員加強整備救災船艇工具。（南市消防局提供）

    楊柳颱風來勢洶洶，南市消防人員加強整備救災船艇工具。（南市消防局提供）

    2025/08/11 19:22

    〔記者王俊忠／台南報導〕依中央氣象署預報指出，楊柳颱風未來將朝西方、向台灣東方海面方向移動，預計從今天（8月11日）開始逐步接近台灣，影響時間將落在8月12日至13日之間，易有強風豪雨發生。南市消防局表示，市長黃偉哲於11日下午先召開防颱整備會議，要求市府團隊及37區公所嚴陣以待，加強防颱整備工作，請市民隨時注意氣象署最新颱風消息，作好防颱準備。

    黃偉哲表示，楊柳颱風來勢洶洶，請各編組單位務必嚴陣以待，於氣象署發布陸上颱風警報後，請各單位盡速拆除羅馬旗。對於易致災區域，尤其是丹娜絲颱風與0728大豪雨期間受災處，以及年長者等避難弱勢族群，請區公所隨時注意，應有預防性疏散撤離的準備，並進行收容處所開設事宜。

    市府提醒各區公所務必備妥防水擋板、砂包等物，並提供市民領取地點及使用方式等資訊，民眾可預先聯繫所在地區公所了解領取地點及使用方式。

    消防局長李明峯說，對楊柳颱風可能帶來的致災性風雨，該局除已要求所屬外勤大隊及消防分隊加強整備各項防汛救災器材外，必要時在轄內易淹水潛勢區超前部署警消、義消與民間救難團體等救災人力與船艇，特別針對先前丹娜絲颱風及豪雨期間淹水致災點位加強戒備，務必於災害發生第一時間立即出動搶救，守護市民安全。

