國訓中心教練黃明嵩疑為家暴慣犯 高院預防性羈押

2025/08/11 18:32

〔記者楊國文／台北報導〕國家運動訓練中心（國訓中心）直排輪教練黃明嵩，被控開車戴劉姓女友上班時起爭執，黃不顧當時在高速公路疾駛中，嗆聲「我帶妳去死」等話，還以手指插進她喉嚨，害她一直咳血，一審以傷害罪判黃4月徒刑，得易科罰金12萬元，高等法院日前首度開庭，法官林孟皇查出黃男曾先後遭5名關係親密女子聲請家暴令，認定他有反覆實施同一犯罪之虞，依「預防性羈押」規定，當庭裁定羈押。

判決指出，黃男（38歲）2022年6月23日下午1時許，開車載劉女去公司上班，行經國道1號林口交流道時，雙方因黃男與1名女子感情糾紛發生口角，黃男向劉女恫稱：「妳不是想死嗎？」、「我帶妳去死。」、「我就想再撞車給妳看，最好一起死。」、「還是妳要我把妳掐死、掐死、我把妳掐死，再去把她（指另名女友）殺掉。」

黃男話畢，往北疾速行駛，竟開下交流道，要到新北市新莊區尋找李女，並要求劉女用手機打給她，但李女接電話表示不願多談，黃男伸手要拿劉女手機，劉女擔心她使用手機錄音被黃男發現，緊急將手機丟出車窗外，並試圖開啟車門逃離。

不過，車門因上鎖打不開，劉女將腳伸出車窗外，準備跳車並大聲尖叫求救，黃男見狀將劉女的腳拉回車內，並以手指插入她喉嚨，導致劉女喉嚨受傷、小腿瘀傷，害劉女一直咳血。黃男接著帶劉女到租屋處，不准她離開。當晚，劉女家人發現她失蹤報案，黃男獲悉，才讓劉女離去。

新北地院審理時，黃男辯稱未剝奪劉女行動自由，因劉女在車上亂叫，他就下意識擋住她嘴巴，目的是叫她不要這樣叫，沒有想要傷害她。一審判黃4月徒刑，得易科罰金12萬元。全案上訴高等法院。

高院本月7日首度開庭，法官林孟皇發現，黃男在此案之前，曾遭多位女子聲請保護令，本案發生後又遭其他案外人聲請保護令，卻仍有的5度違反保護令遭法院判處罪刑，有事實足認黃男有反覆實行傷害、強制、恐嚇之虞，具有家廷暴力防制法第30之1、刑訴法第101條之1等羈押事由，因此當庭將黃裁定羈押。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

