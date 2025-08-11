馬公鎖港倒車不慎落海 駕駛幸運獲救送醫

馬公鎖港發生女子駕車，不慎倒車入海。（第七岸巡隊提供）

2025/08/11 18:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市鎖港安檢所前，今（11）日驚傳車輛落海，安檢所人員接獲通報後，立即衝出安檢所著潛水設備下海救人，順利擊破車窗，將困在車內、水淹及胸的女性駕駛救出，其老公見狀也跳海救人，並通知澎湖縣政府消防局趕往馳援，將嗆水女子送往三總澎湖醫院急救，獲救女子意識清醒。

第七岸巡隊調查指出，今日下午3時14分，鎖港安檢所接獲通報，陳姓漁民妻子於港區倒車，不慎連人帶車落海，安檢所副所長上尉賴建維立即率領第3機動巡邏站等6名人員趕赴現場，並通報消防隊協助，下午3時17分，由士官長鄭劭頎著潛水裝下水展開救援。

請繼續往下閱讀...

陳姓漁民在岸邊見到妻子駕車落海，奮不顧身第一時間跳海救妻，在第七岸巡隊士官長鄭劭頎等海巡人員及現場漁民合力協助下，下午3時25分順利將落海者救起，並經救護車醫護人員初步檢查，該女子意識清楚，僅有嗆水情況，隨即由馬公消防分隊送往三軍總醫院澎湖分院進一步治療。

金馬澎分署第七岸巡隊表示，於港區作業時人員應留意岸邊與水域安全，務必減速並注意周邊狀況。另如有發現不法情事或需海巡單位服務時，請立即撥打「118」海巡服務專線通報。由港邊監視器發現，女子係倒車不慎，直接墜入港區，同時海水已迅速衝入車內，已到胸部深度，所幸岸巡弟兄及時救援，才避免憾事發生。

女子老公與安檢人員，一同救起駕車落海女子。（第七岸巡隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法