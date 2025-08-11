勞動部前北分署長謝宜容涉圖利、侵占 謝淚訴「我做錯事，不怪任何人」

前勞動部勞發署北分署長謝宜容。（資料照）

2025/08/11 17:58

〔記者王定傳／新北報導〕勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，涉圖利北分署對外視覺設計，及自己辦公室整修工程的得標廠商習翌公司42萬餘元，還侵占12盒三節禮盒，檢方今年4月依貪污治罪條例侵占公有財物等罪嫌起訴後，新北地院今再度開庭，謝聲淚俱下稱：「我做錯事，不怪任何人」，審判長諭知本案訂於9月18日宣判。

謝宜容開庭時還說因此案自己的人生「像按下人生暫停鈕」，但不怪任何人，自己做了最壞榜樣，錯誤領導造成這樣的結果，請法官對同仁從輕量刑；謝的辯護律師則稱，謝宜容初衷是改善環境，都是為了國家好，且並未收錢，希望法官依刑法「情堪憫恕」規定予以減刑。但檢方並不同意依「情堪憫恕」規定減刑。

檢方調查，謝女對曾替台北市長蔣萬安設計春節門聯的林峯白作品充滿好感，遂於2023年間、新莊本部整修工程採購案公告前，指示部屬與習翌公司開會討論標案內容，甚至拆分工程，以避免採購案超過150萬元須加入外部評選委員變數，另參考習翌公司提供的資料製作標案文件，替習翌公司量身訂作採購案，最後，不具投標資格的習翌公司還借牌投標獲利25萬餘元。

檢調還發現，謝女把去年所有對外活動、宣傳品的視覺設計採購案，交由習翌公司承作，同樣派人討論標案並參考習翌公司所提資料製作標案，此部份圖利17萬餘元；謝女另被控侵占「就業安定基金或就業保險基金」預算購入、價值2萬餘元的12盒禮盒。

檢方今年4月依侵占公有財物、圖利及刑法洩密罪起訴謝女；至於謝女被控罷凌過失致死部分，檢方認為，被害者死亡或輕生，與謝女的領導管理行為，沒有法律上的因果關係，已處分不起訴。

