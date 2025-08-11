聰明約會5妙招 社工：交友時保護好自己

約會時若遇對方有不良碰觸身體意圖時，社工建議應即拒絕、藉機遠離，民眾可善用聰明約會5妙招。（示意圖，記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕全國近年性侵害通報案以兩造為交往關係者最多，約佔總數3成，雙方多為熟識關係，對方通常會透過漸進式討好言語或取悅行為取得被害人信任，進一步邀約出遊、製造犯罪機會。1位社工表示，追求浪漫兩性互動是人類內心渴望，但不能在氣氛下失去安全及危機意識，提供聰明約會5妙招，交友時也能保護好自己。

社工認為，如與好友、曖昧對象或發展中的伴侶邀約出遊，應注意環境安全並時時保持理智、留意互動行為及活動時間，避免在浪漫氛圍中陷入危機，多一分尊重與警覺，才能保護好自己，建議善用聰明約會5妙招。

第一招是安全的環境：不要第一時間選擇居住處或不當場所的包、讓對方誤會，也不要單獨赴約，見面或約會地點儘量在公共場合，並選擇自己熟悉的環境；外出約會前，可將自己行程告知好友或請親友陪伴前往，防遭暴力強迫時無法求援。

第二招是理智的想法：約會過程不喝來路不明的飲料，離座回來後不再吃未吃完的食物，如對方要求你做不想要做的事，不論對方以博取同情、威脅、利誘，只要你不想要，就溫和堅定表達不要，包括勿提供個人私密資訊、裸露照片或私密影像，肢體接觸應明確拒絕，避免遭人不當利用或威脅。

第三招合宜的行為：若發現網友有不良意圖或違反自己意願的觸碰，應即拒絕、藉機遠離、及時報案、主動求助。第四招風險的意識：每個人可設定自己不被侵犯的身體界線，相處過程多觀察對方言行，若遇到剛認識就想獨處的網友，需特別注意自身安全，發現不對勁就快「趁機離開」。第五招合適的時間：約會盡量選在人多的時間點，如上午或下午，避免在清晨、半夜或深夜時段。

社工說，若約會過程發生不舒服的碰觸、騷擾甚至侵害，可撥打110、113或是各縣市家庭暴力暨性侵害防治中心求助，通報後由社工提供諮詢輔導、人身安全、心理創傷及司法陪伴等協助。

