純情女博士遇恐怖情人內射致懷孕 求償結果出爐

張男摸黑爬上小玲床上要求做愛，小玲服用藥物無力抵抗，張男故意不戴保險套且內射。做愛示意圖。（情境照）

2025/08/11 17:47

〔記者楊國文／台北報導〕大學副教授小玲（化名）求愛遇到恐怖情人，她和剛認識的張姓男子發生性關係後，同意讓張男借住客廳沙發；不料，隔天清晨，張男主動要求和睡夢中的她做愛，且故意內射導致她懷孕，只好墮胎流產，憤而提告、求償。張男因恐嚇小玲必須撤告不成，竟將她「性交、懷孕、墮胎」等隱私傳訊給大學的女同事知悉，高等法院審理認定張男侵害小玲的性自主權，判決應賠償精神慰撫金35萬元、墮胎流產等醫療費用5萬多元，共40萬多元確定。

有博士學歷的小玲，在北部某大學擔任副教授。2022年1月20日，小玲因參加舞蹈工作坊認識有碩士學歷的張男，雙方相談甚歡，同月27、28日均合意發生性關係。

請繼續往下閱讀...

張男表示都睡在車上，因天氣寒冷，想借住小玲家，小玲同意1月28日晚間讓張男借住客廳沙發，她則服用安眠藥後回房睡覺。不料，29日清晨，張男摸黑爬上小玲的床上要求做愛，小玲因服用藥物無力抵抗，要求張男戴保險套，且不能體內射精，但張男不理會，故意不戴保險套且內射。

29日上午小玲醒來發現張男對她內射，質問他不守承諾，由於經期延遲，小玲赴醫院驗孕後發現懷孕，只好墮胎流產，並對張男提起妨害性自主告訴、並求償100萬元。

檢方將妨害性自主罪以不起訴處分，張男以臉書傳訊恐嚇小玲撤回民事告訴，威脅把她關於「性交、懷孕、墮胎」等隱私傳訊給大學女同事知悉。小玲不願撤告，張男竟將她的「墮胎」等私密事傳訊給女同事，還稱「接下來還有我們42位共同好友」。小玲受到驚嚇，報警提告，一審依恐嚇罪判張男拘役50天，得易科罰金5萬元。

本案民事求償部份，張男否認違反小玲意願，做愛時在她體內射精而侵害其性自主權，他辯稱，印象中是在舒服自在情況下性交，且當時小玲是清醒的。針對小玲指控張男原本答應不會內射，否則不致於懷孕、流產，張男稱「我憑當下的感覺，享受性交當下身體是合意的」。

高等法院審理認為，事後，小玲求助接獲張男傳訊的女閨密，稱遇到恐怖情人，小玲稱雖有答應跟張男性行為，但他答應不會內射，結果是未戴套內射害她懷孕，另外，事後張男亦向小玲道歉，綜合認定張男明知小玲拒絕體內射精的性行為方式，張男仍違反小玲意願內射，使她懷孕，已侵害她的性自主權且情節重大，判決應賠償精神慰撫金35萬元、墮胎流產等醫療費用5萬多元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法